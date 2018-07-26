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26 Temmuz 2018 11:36

Türkoloji öğrencileri, KTO Karatay Üniversitesini gezdi

Yunus Emre Enstitüsünün “2018 Uluslararası Türkoloji Yaz Okulu” programına katılan öğrenciler, KTO Karatay Üniversitesini gezdi.

Türkoloji öğrencileri, KTO Karatay Üniversitesini gezdi

26 Temmuz 2018 11:36


Türk dilinin öğrenilmesi ve Türk kültürünün tanıtılması noktasında öncü rol oynayan Yunus Emre Enstitüsü, düzenlediği "Türkoloji" programı kapsamında yabancı öğrencilerle Konya’yı gezdi. Öğrencilerin durağından birisi de Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi oldu. Program kapsamında, Yunus Emre Enstitüsünde eğitim gören 33 ülkeden 150 öğrenci KTO Karatay Üniversitesinde vakit geçirip üniversite hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgiler alarak 1251 yılına dayanan tarihini de yakından tanıma imkanı buldu.


Türkoloji Yaz Okulu Koordinatörü Özgür Can Yıldız “Toplamda 100’ü aşkın ülkeden 1000 öğrenci bir aylığına ülkemize geldiler. Bunlardan 150 öğrenciyi biz Ankara’da ağırlıyoruz ve hafta sonu çevre illeri gezdiriyoruz, ilk durağımız da Konya oldu. Yıllardır merak ettiğimiz Karatay Medresesini de bugün KTO Karatay Üniversitesi olarak görmek, kampüsünde dolaşmak öğrencilerimizi çok heyecanlandırdı. Duvarlarında yer alan hadisler öğrencilerimizi çok etkiledi, bu tarihi havayı solumaktan dolayı mutluyuz, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.


KTO Karatay Üniversitesinden yapılan açıklamada ise, “KTO Karatay Üniversitesinde bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren yabancı öğrenciler, üniversiteye hayran kaldıklarını belirttiler. Yunus Emre Enstitüsü ‘Türkçe Yaz Okulu’ programına dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayan yüzlerce öğrenci, Türkiye’nin çeşitli şehirlerini, üniversitelerini, Türk dilini, kültürünü, tarihini ve sosyal yaşamını yerinde keşfetme imkanı yakalıyor” denildi.




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