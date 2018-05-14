Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında desteklenen ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye’de ilk kez Konya’da gerçekleştirilen ’Tutunacak Bir Dalın Var’ isimli proje çerçevesinde Beyşehir’e gelen uyuşturucu madde geçmişi olan genç yükümlüler, Selçuk Üniversitesi Anamas Konukevi’nde düzenlenen kamp programına katıldı.

Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Kamil Alptekin, uyuşturucu mücadele geçmişi bulunan 15 gencin dahil olduğu Beyşehir’de düzenlenen programla ilgili olarak bilgi verdi. Değişim hareketinin ya da ortaya konulan hedeflerin yükümlülerde ne oranda gerçekleştiğini ve nasıl bir seyir izlediğini yerinde görmek için düzenledikleri programın oldukça yararlı olduğunu belirten Alptekin, "Bu yükümlü arkadaşların kendilerindeki değişimi ve hedeflerini yakından gördük, konuştuk. Yaklaşık 1,5 saatlik bir konuşma sonunda çok olumlu sonuçlarla ayrılıyoruz. Bir hafta süren bu program hafta başı itibariyle sona erdi. Kendilerinde büyük gelişmeler gözlemledik. Beyşehir, gerçekten arkadaşlarımızı büyülemiş ve büyük bir terapi olmuş. Bu gelişmelerden bazıları, kendilerini sorgulamalarını kesin ve sağlam kararlar vermelerini ve hayatta neleri yapmak istediklerini düşünceler içerisinde olduklarını gördük. Ben eminim ki, bu bir haftalık programda bile küçük adımların ne kadar büyük bir değişimlere sebep olacağını gördük” dedi.

"En büyük hedefim kitap yazmaktı”

Beyşehir’deki kampa katılarak arkadaşları ile birlikte göl sularına olta atan ve değişik etkinlik ve aktivitelere katılan yükümlü gençlerden 24 yaşındaki Mehmet Demirbaş, “Asıl mesleğim olan sondaj vinç imalatçılığı yapıyordum. 15 yaşında madde kullanmaya başladım. Askere gidene kadar kullandım. Bu hizmetle madde bağımlılığının ne kadar kötü olduğunu anladım. Bu hizmeti veren hocalarım ve kararlılığım sayesinde bıraktık. En büyük hedefim kitap yazmaktı, inşallah hedefime ulaşmak için gayret edeceğim. Kitabımın içeriği ise madde bağımlılığı insanı nasıl etkiler konusunda olacak. Tamamen kendi hayatımı anlatan bir kitap yazmak istiyorum. Zaten en büyük hedefim yazar olmak. Ben buradan genç arkadaşlara tavsiyede bulunmak istiyorum. Aileleri ile iyi iletişim kursunlar, onları üzmesinler. En büyük tuzak olan kötü arkadaş çevrelerinden uzak dursunlar. Bu maddeler gençliğimize yapılan bir darbedir, uzak dursunlar. Bir kereden bir şey olmaz demesinler. Tüm bu tavsiyelerimize uyarlar ise inşallah böyle kötü alışkanlıklara hiç bulaşmamış olurlar” diye konuştu.

Konya Valiliğinin uyuşturucuyla mücadele yerel eylem planı çerçevesinde KOPSOGEP destekli olarak hazırlanan proje çerçevesinde Beyşehir’de düzenlenen kampta, uyuşturucu madde geçmişi bulunan genç yükümlüler, eğitim, spor ve rehabilitasyon faaliyetlerinden oluşan faaliyet ve etkinliklere katıldı. Bu çerçevede Beyşehir Gölü kıyısında tatlı sulara olta da atan genç yükümlülerin, projenin ikinci ayağında alacakları tiyatro eğitimi ile empati kurabilme becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Proje ile dezavantajlı gençlerin hayata dört ele tutunmaları konusunda motivasyonları sağlanmaya çalışılıyor.

’Tutunacak Bir Dalın Var’ projesi ile geçmişte zararlı alışkanlıklar sebebiyle haklarında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan gençlerin, zararlı alışkanlıkların etkisinden kurtarmak, iş ve aile hayatı gibi hususlarda sorumluluk sahibi olmaları noktasında yaşama yeniden kazandırmak, duygu ve düşüncelerinde olumlu yönde değişiklikler oluşturarak toplumda üretken bir birey haline getirilmesi amaçlanıyor.