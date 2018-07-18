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18 Temmuz 2018 22:24

’U’ dönüşü yapmak isteyen kurtarıcı, tramvay seferlerini 1 saat aksattı

Konya’da önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yapan ve refüjdeki tramvay yolundan U dönüşü yapmak isteyen kurtarıcı çamura saplandı.

’U’ dönüşü yapmak isteyen kurtarıcı, tramvay seferlerini 1 saat aksattı

18 Temmuz 2018 22:24

Kurtarıcı nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık 1 saat aksadı.


Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Çevre Yolu Caddesi’nden Mevlana istikametine seyir halinde olan Doğan D. idaresindeki 42 CNP 69 plakalı kurtarıcıyla önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası U dönüşü yapmak isteyen sürücü refüjdeki tramvay yolunda çamura saplandı. Sürücü Doğan D., kurtarıcıyı tüm çabaları yetersiz kalınca durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Bu sırada Adliye-Alaaddin seferini yapan tramvayların ise seferleri aksadı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yolda olası bir kazaya karşı önlem aldı. Tramvay yolundaki çamura batan kurtarıcı olay yerine gelen kurtarıcı tarafından kurtarıldı. Sürücü Doğan D. “Önümdeki araç ani fren yaptı, bende ona vurmamak için bu tarafa manevra yaptım. Şimdi trafik polisini bekliyoruz, yapacak bir şey yok” dedi.


Yaklaşık bir saat aksayan tramvay seferleri kurtarıcı çekildikten sonra tekrar başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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