U18 Kız-Erkek Açık Alan Hokey Avrupa Şampiyonası Konya’da başlıyor

Şampiyona 21 Temmuz’a kadar devam edecek.

Konya’da 15-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek U18 Kız-Erkek Açık Alan Hokey Avrupa Şampiyonası öncesi bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Başkan Vekili Bayram Yüksel, Federasyon Üyesi Mehmet Yaman, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ve Konya Gençlik Spor İl Müdürü Ömer Ersöz katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, ilk olarak 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. Başkan Karakan, 15 Temmuz’un üzerinden tam 2 yıl geçtiğini dile getirerek, "15 Temmuz’da hainlerin namlularının karşısında sıradağlar gibi duranlara selam olsun. Onlara ne kadar teşekkür etsek, ne kadar dua etsek yine de azdır” ifadelerini kullandı. Şampiyonayla ilgili bilgi veren Başkan Sadık Karakan, “Konya ilimizde U18 Kızlar ve Erkekler C3 Avrupa Şampiyonası yapılacak. 110 senedir olimpiyatların kesintisiz branşı olan hokey ve dünyada olimpiyat oyunlarında seyirci toplamada hep ilk üçte olan hokey, ülkemizde henüz yeni ve genç olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde gelişiyor, büyüyor ve uluslararası arenada ülkemizin adından sıkça söz ettiriyor. Bütün bu başarıların neticesinde de ülkemize bir takım organizasyonlar geliyor, gelmeye başlıyor. 15 Temmuz’da başlayıp 21 Temmuz’da bitecek yaklaşık bir haftalık bir şampiyona, C3 müsabakaları bunlar. Burada bir ülke, bir üst basamak olan C2’ye çıkacak. Futbol popüler olduğu için ondan örnek vereyim, futbolda da grup elemeleri oluyor sonra bir üste bir üste bu da onun gibi. Şampiyon olduğumuz zaman tabii ki ülke puanı da artacak. Daha önce bunun C4’ü vardı. Orada şampiyon olup 3 olduk burada da şampiyon olup C2’ye çıkmak istiyoruz. C2 ne demek, Avrupa’nın en iyi 9 ülkesinden biri olacaksınız demek. Bizim de şu anki hedefimiz o. Burada bizim hassasiyetlerimizden bir tanesi Avrupa’dan gelen ülkelere iyi ev sahipliği yapabilmek. Sportif başarı sporcu kardeşlerimizin ve teknik kadronun işi. Onlar ay-yıldızlı şanlı bayraklarını dalgalandıracaklar. Daha 15 gün önce 15 yaş altı kız ve erkek milli takımlarımız Güney Doğu Avrupa Şampiyonası’nda namağlup şampiyon olarak geldiler. Buradaki hedefimiz tabii ki de şampiyon olmaktır" dedi.

“Biz yüz yıllardır hokey oynayan ülkeleri dize getireceğiz”

Federasyon Başkanı Sadık Karakan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki şimdi 110 senelik bir branş dedim, bu şu demektir; Demek ki yüzyıllardır hokey oynanıyor, hokey oynayan ülkeler var. Bizim daha federasyonumuzun kuruluşu 15 sene ki onun 5 senesinde de zaten ülkede hokeyi bilen kimse olmadığı için öyle geçmiş. 10 yıllık genç bir federasyonuz. Ama şundan emin olun ki inşallah bizi mahcup etmezler, biz o yüz yıllar önce kurulan ve hokey oynayan ülkeleri dize getireceğiz, getiriyoruz da zaten. Türk milleti, Türk çocukları, Türk insanının bu spora yatkınlığı bilimsel olarak da şu anda ispatlanmış vaziyette. Çalışmalarımızı da bu yönde götürüyoruz ve o ülkeleri inşallah burada mağlup edeceğiz.”

Toplantıda konuşan Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz de, "Müsabakada elbette Türk milli takımlarımızın şampiyon olmasını temenni ediyoruz. Ama en önce her zaman söylüyoruz, şampiyonanın fair-play içinde ve kazasız belasız bitmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kızlarda Türkiye Milli Takımı ile birlikte İsviçre, Ukrayna ve Hırvatistan’ın bulunduğu EuroHockey U18 Kızlar Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3’te şampiyon olan takım, iki yıl sora yapılacak EuroHockey U18 Kızlar Açık Alan Avrupa Şampiyonası C2’ye yükselecek. Erkeklerde ise Milli Takım ile birlikte Macaristan, Ukrayna, Litvanya ve Finlandiya’nın bulunduğu EuroHockey U18 Erkekler Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3’te şampiyon olan takım iki yıl sora yapılacak EuroHockey U18 Erkekler Açık Alan Avrupa Şampiyonası C2’ye yükselecek.

U18 Kızlar ve Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 15-21 Temmuz tarihleri arasında Konya Saraçoğlu Hokey Sahası’nda gerçekleştirilecek.