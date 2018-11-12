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Üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen D.Y. idaresindeki 42 M 4100 plakalı otomobile, Kulu istikametinden Ankara yönüne giden C.O.M. idaresindeki 42 ABK 096 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sırasında aynı istikamette seyir halinde olan B.G. yönetimindeki 40 KL 327 plakalı otomobil de araçlara arkadan çarptı. Kazada iki araç sürücüsü C.O.M. ve B.G. ile birlikte araçta bulunan yolculardan N.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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