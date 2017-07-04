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04 Temmuz 2017 16:25

Üç gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Konya’da ailesinin tatilde olduğu ve kendisinden üç gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Üç gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

04 Temmuz 2017 16:25


Olay, merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi Kestaneli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının 3 gündür kendisinden haber alamadığı 52 yaşındaki Hasan Dilsiz’in, Bodrum’da tatilde olan çocukları komşularını arayarak babalarına ulaşmasını istedi. Bunun üzerine eve gelen komşusu bir süre zile bastı. Kapının açılmaması üzerine zemin katta bulunan dairenin ön balkon camında bulunan sinekliği kaldırarak içeri giren komşusu Hasan Dilsiz’i hareketsiz olarak buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri şahsın yaklaşık 3 gün önce öldüğünü belirledi. Hasan Dilsiz’in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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