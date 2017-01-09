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09 Ocak 2017 14:24

Üç günlük bebeğe şehit polis “Fethi Sekin”in adı verildi

Üç günlük bebeğe şehit polis “Fethi Sekin”in adı verildi

09 Ocak 2017 14:24

Konya’nın Ereğli ilçesinde üç gün önce dünyaya gelen bebeğe, İzmir’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan trafik polisi “Fethi Sekin”in adı verildi.
Ereğli ilçesine bağlı Selvili Mahallesi’nde ikamet eden Hidayet ve Fadimeana Ölmez çiftinin üç gün önce dördüncü çocukları dünyaya geldi. Fadimeana, çocuğunu dünyaya getirdiğinde yollarda olan eşi tır şoförü Hidayet Ölmez ile birlikte çocuklarının adını İzmir’de teröristlerle kahramanca çatışarak şehit olan trafik polisi “Fethi Sekin”in adını vermeye karar verdi. Anne Fadimeana Ölmez, yakınlarının da desteğiyle Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’den yardım istedi. Bunun üzerine aileyi ziyaret eden Başka Özgüven, bebeğin ismini koydu. Beşiğinde uyuyan bebeğin başucuna şehit trafik polisi Fethi Sekin’in fotoğrafının da konulması dikkat çekti.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptığı açıklamada, “Üç gün önce dünyaya gelen bir yavrumuzun ismini İzmir’de hain saldırıya kahramanca karşılığını veren ve o büyük silahlı çatışmada can kayıplarının artmasını önleyen Elazığlı hemşehrimiz Fethi Sekin’in adını verdik. Öncelikle ailemizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Malumunuz ülke olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Güçlenen, büyüyen, gelişen Türkiye’yi dünyada bazı ülkeler Siyonist güçler ve bunların işbirlikçileri kabullenmek istemiyor. Bu yüzden ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Fethi Sekin kardeşimizde İzmir Adliyesine yapılan saldırıyı büyük bir cesaret örneği göstererek mücadele etti ve şehit düştü. Biz yüzyıllardır bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Selvili Mahallesi’nde yaşayan Ölmez ailesi de ‘Başkanım biz yavrumuza Fethi Sekin adını vermek istiyoruz’ dediklerinde çok duygulandık ve bebeğimizin adını Fethi Sekin koyduk. Büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bir Fethi gider başka bir Fethi gelir bu ülkede yiğitler bitmez” diye konuştu.
Anne Fadimeana Ölmez ise “Çocuğumuzun adını koyduk. Allah belediye başkanımızdan razı olsun. İnşallah devletimize milletimize hayırlı bir evlat olur. Şu an çok heyecanlıyım. Daha çok Fethi Sekin’ler doğacak” dedi.
Başkan Özgüven, Fethi Sekin ismi konulan bebeği daha sonra çeyrek altın takarak aileye çeşitli hediyeler verdi.



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