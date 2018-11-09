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Uçak restoran alevlere teslim oldu

- KONYA (İHA) - Konya’da uçak restoran olarak hizmet veren uçak çıkan yangında alevlere teslim oldu.

- KONYA (İHA) - Konya'da uçak restoran olarak hizmet veren uçak çıkan yangında alevlere teslim oldu.


- Yangın, saat 00.30 sıralarında Konya Ankara Karayolu üzerindeki Türk Yıldızları Parkında bulunan uçak restoranda çıktı. Parkta bulunan ve restoran olarak hizmet veren Airbus A300 tipi uçakta yangın çıktı. Alevler uçağın tamamını sararken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. söndürme çalışmaları devam ediyor.


- (İY-FM-HM-Y)

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