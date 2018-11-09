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Uçak restoranda yangın

Konya’da restoran olarak hizmet veren uçak, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Konya'da restoran olarak hizmet veren uçak, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmasıyla söndürüldü.


Yangın, saat 00.30 sıralarında Ankara Yolu üzerindeki Türk Yıldızları Parkında bulunan uçak restoranda çıktı. Parkta bulunan ve restoran olarak hizmet veren Airbus A300 tipi uçağın kuyruk kısmındaki mutfak bölümünden henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi yangın mahalline yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin ekipleri de elektrik ve doğalgaz akışını kesti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, yangın uçağın burun kısmına doğru ilerledi. Ekiplerin yoğun bir şekilde müdahale ettiği yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.


Faydalı hizmet ömrünü doldurduktan sonra Konya'ya getirilerek burada birleştirilen 50 metre kanat genişliğinde, 54 metre boyundaki Airbus A300 tipi uçak, 2016 yılı Eylül ayında restoran olarak hizmete sunuldu.

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