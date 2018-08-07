UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı Konya’da başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada belediye olarak UCLG ve UCLG-MEWA’da aktif rol üstlenmeye devam ettiklerini belirterek, “Çevre Komitesi ile Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesinin Eş Başkanlığını halen sürdürmekteyiz. Bir önceki dönem başkanlığını yürüttüğümüz Akıllı Şehirler Komitesine ise katkılarımız üye olarak devam etmektedir. Turizm Komitesinin kuruculuğunu ve ilk dönem başkanlığını sürdürdük; Turizm ve Kültür Komitelerine üye sıfatıyla katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

"Ekolojik ve Teknolojik Belediyecilik yapıyoruz"

Hızla büyüyen şehirlerde doğanın ve canlıların zarar görmemesi adına birçok önemli çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, fiziki, kültürel ve sosyal belediyecilik uygulamalarının yanında, ekolojik belediyecilik ve akıllı şehirler uygulamalarının da kaynaklık ettiği teknolojik belediyecilik başlıklarını ekleyerek belediyeciliği 5 başlıkta hayata geçirmeye gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Konuşmasında Büyükşehir Belediyesinin Konya Katı Atık Yönetimi Projesi, Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi, Çevre Yönetimi Bilgi Sistem Merkezi, doğalgazlı otobüsler, katanersiz tramvaylar gibi çevreci yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Altay, “650 adet otobüs durağımızın aydınlatması, güneş enerji panelleriyle sağlanmaktadır. Belediye olarak yapımını gerçekleştirdiğimiz Konya Bilim Merkezi, Stadyum, Spor ve Kongre Merkezi gibi binalarda dünya yeşil standartlarına uymaya dikkat ediyoruz. Özellikle Bilim Merkezimiz, ‘Leed and Gold’ sertifikalı bir bina olarak Konyamıza kazandırılmıştır” diye konuştu.

"Bugüne kadar 40 milyon fidan diktik"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü projelere de değinen Altay, hava kirliliğinin takibi ve kirliliğin en aza indirilmesi için gayret gösterdiklerini belirterek, “Şehrimizin her noktasında ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımız sürmektedir. An itibariyle yeşil alan envanterimiz, 70 milyon 609 bin 970 metrekareye ulaşmış, ayrıca Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2023 yılına kadar 80 milyon adet fidan dikimi planlanmış ve bugüne kadar da 40 milyon fidan dikimi gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün örnek projesi Mor Şebeke hakkında da bilgi veren Başkan Altay, Mor Şebeke ile 30 kilometrelik refüjde yeşil alanların Atıksu Arıtma Tesislerinden gelen arıtılmış suyla sulandığını aktardı.

"İklim değişikliği sorunlarının çözümünde belediyelerin rolü"

Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadieh, toplantıya ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti. Saadieh, “Yerel yönetimler ve belediyeler olarak iklim değişikliği konusunda politika ve strateji geliştirmek için aslında hep ön cephede bulunuyoruz. Hepimizin mücadele edip kendi yerel problemlerimizi çözmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de UCLG-MEWA ile beraber çalışmamız gerekiyor ve kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Düzgün platformlar kurarak bilgi ve birikimlerimizi de paylaşmamız gerekiyor. Bugün burada bulunarak dirençli şehirler inşa etmeye çalışıyoruz ve iklim değişikliği ile ortaya çıkan sorunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de başarılı olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

UCLG-MEVA Çevre Komitesi Eş Başkanı ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “Birleşmiş Milletler’in başarmak istediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi konusunda UCLG-MEVA, son derece ısrarcı ve başarılı bir çalışma yürütüyor. Dünyada örnek olacak model ve çalışmalar ortaya koyuyor. İnsanlığın can yakıcı temel sorunlarına odaklanarak 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştirme konusunda verimli çalışmalar ortaya koymak, son derece önemli ve bunlar hayatın nabzını tutan çalışmalar” ifadelerini kullandı.

"Çevre sağlığı ve temizlikte çok iddialıyız"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Selçuklu’da çevre sağlığı, temizlik ve altyapı konularında temel belediyecilik hizmetlerinde model olacak birçok proje geliştiriyoruz. Çevre sağlığı ve temizlik memnuniyetin en yüksek olduğu alanlardan biri ve bu konuda da iddialıyız” şeklinde konuştu.

"Sorun da biziz çözüm de"

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise, iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların ve çözümün kaynağının yine insanlar olduğunu kaydettiği konuşmasında “Bizler de doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca unsur olduğu kadar çözümün de en temel aktörünün insan olduğundan hareketle söz konusu evrensel sorunların çözümünün insana en yakın yönetim birimlerinde gerçekleştirileceğine inanıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Selçuklu Kongre Merkezi’nde iki gün sürecek oturumlar ve sunumlara geçildi. “Harekete Geç, Dirençli Şehirler İnşa Et, İklim Değişikliğiyle Mücadele Et” sloganı ile yapılan toplantıların oturumlarında İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum Politikaları; Eylem Planı Hazırlama Süreçleri, İklim Değişikliğiyle Mücadelede Kentlerin Su, Atıksu ve Katı Atık Yönetim Stratejileri ve İklim Değişikliğine Dirençli Şehirler gibi ana başlıklarda sunumlar yapılacak.