UEFA Avrupa Ligi: Atiker Konyaspor: 1 - Marsilya: 1 (Maç sonucu)

maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Marsilya ile 1-1 berabere kalarak tur şansını zora soktu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada çalımlarla sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Fofana’nın şutu Sakai’ye çarpıp kornere çıktı.
56. dakikada Mehdi’nin sol çaprazından gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Skubic müsait pozisyonda topu auta gönderdi.
61. dakikada Amavi’nin son çizgiden çevirdiği topla altıpasa yakın bir bölgede sağ çaprazda buluşan Thauvin’in şutu Ferhat’a çarparak döndü. Topu yeniden önünde bulan Thauvin’in gelişine vuruşunda top kaleci Serkan’dan döndü. Dönen top Thauvin’in ayağına çarparak oyun alanının dışına çıktı.
80. dakikada Amavi ceza sahası içinde seken topa hareketlenen Mehdi’yi düşürünce hakem penaltı noktasını işaret etti. Amavi kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
82. dakikada Skubic, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Mandanda’nın sağından ağlarla buluşturdu. 1-0
90+3. dakikada sol kanattan topla buluşan Moke, son çizgiye indikten sonra topu içeri çıkarmak istedi. Tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Moke’den seken top ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Sergey Karasev xx, Anton Averyanov xx, Tikhon Kalugin xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Moke x, Filipovic xx, Skubic xxx, Volkan xx (Ali Çamdalı dk. 59 xx), Mehdi xxx, Fofana xx (Ezekiel dk. 80 x), Musa Araz x, Milosevic xx, Evouna x (Ömer Ali dk. 68 x)
Yedekler: Abdülaziz Demircan, Ali Turan, Selim, Vedat, Ezekiel
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Marsilya: Mandanda xx, Amavi xx, Rolando xx, Rami xx, Sakai xx, Gustova xx, Anguissa xx (Sarr dk. 84 ?), Sanson xx, Ocampos xx (Payet dk. 65 x), Thauvin xx (Njie dk. 69 x), Germain xx
Yedekler: Pele, Mitroglou, Abdennour, Lopez
Teknik Direktör: Rudi Garcia
Gol: Skubic (dk. 82 pen.) (Atiker Konyaspor), Moke (dk. 90+3 k.k.) (Marsilya)
Kırmızı kart: Amavi (dk. 80) (Marsilya)
Sarı kartlar: Skubic, Volkan, Moke (Atiker Konyaspor), Thauvin (Marsilya)