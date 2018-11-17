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UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 - İsveç: 0 (İlk yarı)

UEFA Uluslar Ligi 2.

Grup maçında Türkiye sahasında İsveç ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda Robin Olsen topu kornere çeldi.


7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu sol çaprazdan içeri girdikten sonra vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.


24. dakikada Martin Olsson'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Sinan topu elinden kaçırdı. Çağlar Söyüncü son anda topu uzaklaştırdı.


38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kalenin solundan dışarı gitti.


44. dakikada Cenk'in sol kanattan kafa ile indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Robin Olsen'den döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Mihai Artene


Türkiye: Sinan Bolat, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Yunus Mallı, Okay Yokuşlu, Cenk Tosun


Yedekler: Okan Koçuk, Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Ersoy, Mert Müldür, Serdar Gürler, Tarkan Serbest, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Ömer Bayram, Serdar Aziz


Teknik Direktör: Mircea Lucescu


İsveç: Robin Olsen, Martin Olsson, Victor Lindelöf, Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist, Mikael Lustig, Jakob Johansson, Viktor Claesson, Albin Ekdal, Sebastian Larsson, Marcus Berg


Yedekler: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Emil Krafth, Filip Helander, Gustav Svensson, Jimmy Durmaz, Marcus Rohden, Kristoffer Olsson, Oscar Hiljemark, Robin Quaison, Isaac Thelin, John Guidetti


Teknik Direktör: Jan Olof Andersson

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