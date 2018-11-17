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UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 - İsveç: 1 (Maç sonucu)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2.

Grup maçında Türkiye sahasında İsveç ile karşı karşıya geldi. Mücadele İsveç'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla son sırada yer alan ay-yıldızlı ekip C Ligi'ne düştü.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Sebastian Larsson'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen top Jakob Johansson'un önünde kaldı. Johansson'un ceza yayı önünden vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha savunmadan döndü.


55. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


57. dakikada Mikael Lustig'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Viktor Claesson'un kafa vuruşunda top kaleci Sinan Bolat'ta kaldı.


70. dakikada Okay Yokuşlu'nun ceza sahası içinde Marcus Berg'e yaptığı müdahale sonrası oyuncu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


71. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Andreas Granqvist topu ağlara gönderdi. 0-1


74. dakikada topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in vuruşunda kaleci Robin Olsen meşin yuvarlağı dışarı çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Mihai Artene


Türkiye: Sinan Bolat, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım (Ömer Bayram dk. 87 ?), Mehmet Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir (İrfan Can Kahveci dk. 72), Yunus Mallı (Oğuzhan Özyakup dk. 83 ?), Okay Yokuşlu, Cenk Tosun


Yedekler: Okan Koçuk, Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Ersoy, Mert Müldür, Serdar Gürler, Tarkan Serbest, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Serdar Aziz


Teknik Direktör: Mircea Lucescu


İsveç: Robin Olsen, Martin Olsson, Victor Lindelöf (Filip Helander dk. 46), Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist, Mikael Lustig, Jakob Johansson, Viktor Claesson (Isaac Thelin dk. 89 ?), Albin Ekdal (Gustav Svensson dk. 81), Sebastian Larsson, Marcus Berg


Yedekler: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Emil Krafth, Jimmy Durmaz, Marcus Rohden, Kristoffer Olsson, Oscar Hiljemark, Robin Quaison, John Guidetti


Teknik Direktör: Jan Olof Andersson


Gol: Andreas Granqvist (dk. 71 pen.) (İsveç)


Sarı kartlar: Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Albin Ekdal, Andreas Granqvist (İsveç)

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