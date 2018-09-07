Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi NEÜ’de başladı

Ulusal Anatomi Kongresi” başladı.

Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Profesör Doktor Mustafa Büyükmumcu, “Kongreye 11 ülkeden 20 konuşmacı katılıyor. Türkiye’den de 70 üniversiteden gelen katılımcılar, 170 sözlü sunum ve 158 poster bildirisi yapacak. Anatomi dışında 11 farklı anabilim dalında sözlü ve poster bildiriler kabul edilmiştir” dedi.

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Şendemir de kongrenin şimdiye kadar ulusal olarak yapıldığını bu yıl farklı bir konsept ile uluslararası düzeyde yapmayı istediklerini ve bundan gurur duyduklarını ifade etti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Şeker’in kongrenin gerçekleştirilmesinde ve uluslararası boyutta olmasında büyük emeğinin olduğunu söyleyen Şendemir kongreye farklı ülkelerden büyük ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, temel tıp bilimleri ailesinin en önemli köşe taşı bilim disiplinlerinden birisi olan anatominin, her geçen gün ortaya çıkan yüksek teknolojik gelişmelerin de katkısıyla, daha yoğun bir şekilde klinik branşlara katkı sunmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Bilimsel araştırmalarda uluslararası fikir alışverişinin önemli olduğunu ifade eden Rektör Şeker, “Akdeniz’de komşu ülkeler arasında barışın, refahın ve huzurun temin edilmesinde bu tür bilimsel etkinliklerin de önemli rolü olacağı düşüncesindeyiz. Komşu ülkeler arasındaki bilimsel dayanışma paylaşım sadece bilim insanlarının bilimsel faaliyetleri ile sınırlı kalmayarak birbirimizi her anlamda daha iyi tanımamıza, anlamamıza da katkıda bulunacaktır. Bu bilimsel etkinliğin gelenekselleşmesini destekliyor ve arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

Kongreye gelen yabancı misafirleri Konya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Şeker, “Ülkemizdeki tıp eğitiminde anatominin katkısı herkes tarafından kabul ediliyor. Bunun farkında olan bizler de bilim adamları olarak bu kongreleri tıp eğitiminin bir parçası olarak görüyoruz. Kongreye son yıllarda daha fazla genç arkadaşımızın katılması bizleri mutlu ediyor. Türkiye hızlı bir akademik gelişime örneklik teşkil edecek şekilde yeni akademik nesil yetiştiriyor. Yeni üniversiteleşmenin kaliteyi düşürmeden yaşanması için bizden sonraki kuşakları yetiştirirken, birikimlerimizi gelecek kuşaklara aktararak bilim insanı sorumluluğu bilincinde, akademi hayatının sorumluluğunu taşıyabilecek olan arkadaşlarla beraber bu toplantılarda bir arada bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.