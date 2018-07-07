Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği sürüyor

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında şehrin çeşitli merkezlerinde sergiler açıldı. Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla açılan fotoğraf, karikatür, resim ve ebru sergileri büyük beğeni topluyor. Sergilerin açılışını Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel birlikte yaptı.

İlk olarak Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ndeki SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Minyatür Atelyesi’nin, ‘Osmanlı Savaş Aletleri’, Sevgi Büyükmumcu’nun Suda Çana Çiçekler isimi Ebru Sergisi ile Esna Perçem’in Esmâ-i Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açılışları gerçekleştirildi. Sergileri gezen protokol daha sonra sergiyi açan sanatçılara plaket verdi.

Akşehir Kültür Merkezi’ndeki Ekrem Borazan’ın TED Eskişehir Koleji Karikatür Yarışması Nasreddin Hoca Aramızda isimli Karikatür Sergisi, Akşehir Belediyesi ve AKFAD tarafından gerçekleştirilen 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödüllü Fotoğraf Sergisi açılışlarını da yapan protokol burada da sergileri gezip sanatçılara plaket verildi.

Son olarak Akşehir Gülmece Parkı’nda Ahmet Genç’in “Akşehir’den insan manzaraları” isimli serginin açılışı yapılarak Ahmet Genç’e de bir plaket takdim edildi.

Protokol üyeleri son olarak Perşembe Pazarı yanında kurulan şenlik alanı sergisi açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri sergilerin açılmasına katkı sağlayan kişi ve kurum yetkililerine Akşehir Belediyesi adına plaket verdi.

Açılan sergiler 10 Temmuz akşamına kadar Akşehirli sanatseverler tarafından gezilebilecek.

- Yabancı ekiplerden Başkan Akkaya’ya ziyaret -

Şenlik kapsamında Akşehir’de çeşitli yerlerde gösteriler yapan Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Gürcistan, Azerbaycan, Meksika, Bosna-Hersek, KKTC, Endonazya, Ürdün Dans Grupları ile Akşehir Spor Halk Oyunları Ekibi, Mamak Belediyesi Afem GSK, Silifke Türkmen Derneği, Edirne Anadolu Folklor Vakfı, Aydın Efeler GSK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bursa Balkan Göçmenleri Derneği ekipleri Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’yı ziyaret etti. Ziyarette Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü İbrahim Öncel’de hazır bulundu.

Nasreddin Hoca Şenliği’ne katıldıkları için tüm ekiplere teşekkür eden Başkan Akkaya, bu yıl 10’u yabancı ülkeden, 7’si yurt içinden halk oyunları ve dans gruplarını ağırladıklarını belirterek, uluslararası boyutta bir şenlik yapmak için çaba gösterdiklerine değindi. Bu tür kültürel etkinliklerin ülkeler arasında dostluk ve samimi ilişkileri artırdığının altını çizen Başkan Akkaya, Nasreddin Hoca ve Akşehir hakkında ziyaretçilerine bilgi verirken Nasreddin Hoca’nın bir fıkrasını da anlattı.

Dans Grubu ve Halk Oyunu ekipleri’de Akşehir’de bulunmaktan ve burada gördükleri ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Akkaya’ya ve emeği geçenlere teşekkür etti. Dans Grubu ve Halk Oyunu ekipleri, Başkan Akkaya’ya çeşitli hediyeler sunarken Başkan Akkaya’da ekiplere şenliğe katkılarından ötürü plaket ve çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret sonunda belediye hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.