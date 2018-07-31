Uluslararası Beyşehir Göl Festivali sürüyor

Festival kapsamında festival alanında Beyşehirlilerle buluşan “siyah pantolon” hikayesiyle Türkiye’yi ağlatan Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya aile içi eğitim konferansı verdi. Sosyal hayata dair paylaşımları ve gönüllere dokunan hikayeleriyle tanınan kişisel gelişim uzmanı Kapaklıkaya, Beyşehir’de halktan yoğun ilgi gördü. Kapaklıkaya, konferans öncesinde ailesi ile birlikte Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nı ziyaret etti. Kendisine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve beraberindekilerle birlikte ziyareti gerçekleştiren Kapaklıkaya, kansere yenik düşen kızı Zuhal ve daha öncesinden kaybettiği erkek kardeşi Rafet Kapaklıkaya’nın hatırasını yaşatmak için Beyşehir Belediyesi tarafından bir önceki konferans gününde dikilen çam ağaçlarının yanına geldi. Kapaklıkaya, eşi ve çocukları ile birlikte burada isimleri yaşatılan ve Zuhal ile Rafet Kapaklıkaya için toprakla buluşturulan fidanları sularken ardından onlar için ailesiyle birlikte Fatiha suresini okuyarak dua etti. Kapaklıkaya’nın eşi ve çocukları da bu anlarda duygusal anlar yaşadı.

Kapaklıkaya, Beyşehir Belediyesinin kaybettiği kızı ve erkek kardeşi için toprakla buluşturduğu fidanlar dolayısıyla ailesine büyük bir nezaket örneği gösterdiğini vurgulayarak, “İnşallah Beyşehir Gölü’nün hemen kenarında bu ağaçlar sevgiyle büyüyecek, kızımın sevgisi yeşerip gidecek. Belediye başkanımıza ve tüm Beyşehirlilere tüm kalbimle ailem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kapaklıkaya, kendisinden ve ailesinden kesitler verdiği festival alanındaki açık hava konferansında ise anlattığı hikaye ve anılarla zaman zaman alanı dolduranları güldürdü, zaman zaman da duygulandırıp hüzünlendirdi. Dünyada herkesin bir emanet olduğunu belirten Kapaklıkaya, “Bugün bir şey fark ettim. Bazı insanlar geçtikleri yerden iz bırakırlar. Bazıları is bırakır, dumanın isini. Ben şimdi Ankara’da yaşıyorum, Eskişehir’i biliyorum. Türkiye’de 80 ile gittim. Sizin bu açık alandaki parkınızı gezdim. Buradaki imkanlar Türkiye’nin birçok yerinde yok. Hep beton ev İnsanlar burada nefes alıyor vallahi imrendim. Dedim ki hanıma; ‘gel buraya taşınalım. Çok hoşuma gitti. Ben eleştirilerimi de söylerim, beğendiklerimi de. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Kapaklıkaya’nın toplumsal olaylardan, aile ve çocuk ilişkilerine kadar birçok konuya temas ettiği festival alanındaki sunumu vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Esprili ve ilgi odaklı anlatımıyla renkli bir söyleşiye imza atan ünlü yazar, konferansının ardından kitaplarını imzaladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konferansı sonrasında Kapaklıkaya’ya fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti.

Tekvando gösterileri, festivale renk kattı

Festival kapsamında, Beyşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde değişik yaş gruplarında faaliyet gösteren Beyşehirli tekvandocuların sahne önünde gerçekleştirdiği tekvando gösterileri de ilgiyle izlendi. Gösterilerin ardından Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve kendisini yetiştirerek milli takıma kazandıran Beyşehir Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü Nafiz Çakır’la birlikte sahneye çıkan 53 kilonun son dünya şampiyonu Beyşehirli milli sporcu Zeliha Ağrıs ve sporcu kariyeri birçok başarıyla dolu olan Beyşehirli milli tekvandocu Samet Gümüşel’e birer teşekkür plaketi takdim edildi. Ali Şahin’e plaketini AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, antrenör Nafiz Çakır’a Beyşehir Kaymakam Vekili Yusuf Gemici verirken Gümüşel’e ise plaketi AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol tarafından takdim edildi.

Zeliha Ağrıs’a plaketini veren Belediye Başkanı Murat Özaltun ise Beyşehir olarak bugüne kadar bünyesinden çıkardığı başarılı sporcuları sayesinde nice dünya şampiyonları gördüklerini ancak olimpiyat şampiyonu olan bir sporcuları henüz olmadığını belirterek, genç milli sporcudan olimpiyat şampiyonluğu sözü de vermesini istedi, “Bu plaketi Avrupa şampiyonuna değil, dünya şampiyonuna değil, olimpiyat şampiyonuna takdim ediyorum” dedi.

Milli sporcu Ağrıs ise, “Olimpiyat şampiyonluğu sözünü verdim, inşallah gerçekleştireceğim. Beyşehirimizi bir kez daha dünyaya duyuracağım” diye konuştu.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin,konuşmasında, Zeliha’nın verdiği sözü yerine getirebilmesi için milli takım teknik heyeti olarak ellerinden gelen çaba ve gayreti göstereceklerini söyledi.

Festival çerçevesinde, Beyşehir’in yetiştirdiği yerel yetenekleri olan müzik dünyasında ise son dönemde çıkış yapan Berkay ve Mustafa Vural kardeşler sahne aldı. Dördüz kardeşlerden müzisyen olan Berkay ve Mustafa, konser programındaki başarılı performanslarıyla göz doldururken, izleyenlerden de tam not aldı.