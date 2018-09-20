Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'na birçok ülkeden nitelikli eserler tatılıyor

Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'na Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden oldukça nitelikli eserler katılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği “Uluslararası İslam Sanatları Yarışması”na Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden eserler gelmeye devam ediyor. Hat, tezhip, minyatür ile çini gibi başlıca İslam sanatlarının uluslararası mecrada daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilen yarışma uluslararası sanatçılardan ilgi görüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Türk-İslam medeniyetine büyük hizmetleri olduğunu hatırlatarak, günümüzde de hat, tezhip, minyatür, çini gibi sanatlarının en üst seviyede icra edildiği bir merkez konumunu koruduğunu dile getirdi. İki yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'na dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda yarışmacının oldukça nitelikli eserlerle katıldığını belirten Altay, bu yıl 28 Eylül'e kadar başvuruları devam edecek yarışmanın ödül törenini Hazreti Mevlana'yı Anma Etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceklerini ifade etti.

"Birbirinden değerli eserler ortaya çıkıyor"

Bu yılki yarışmada, hat sanatında “Celi Sülüs ve Sülüs” “Celi Divani ve Divani” hatları ile belirlenen ayetler; tezhipte konu olarak zahriye sayfası, serbest şekil olarak belirlendi. Minyatürde konu olarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sinden hikayeler olacak. Çini sanatında ise Türk-İslam çini sanatının klasik teknikleriyle uygulanmış özgün eserler çalışılacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve şartnameye Türkçe, İngilizce, Arapça olarak konya.bel.tr/islamsanatlari sayfasından ulaşılabiliyor. Jürisinde uluslararası camiada tanınan ve alanlarında son derece deneyimli isimler bulunduğu yarışmada ödüller ise; her branşta birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin, mansiyonlar 5 bin lira olarak belirlendi.

Yarışma sonuçlandıktan sonra dereceye giren eserler 7-17 Aralık tarihleri arasındaki “Hazreti Mevlana'yı Anma Uluslararası Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri” kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Birkaç yarışmadan sonra biriken eserler, uluslararası bir müzede daimi olarak sergilenecek.