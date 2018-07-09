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09 Temmuz 2018 14:25

Uluslararası İslam Sanatları Yarışmasına yoğun ilgi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 28 Eylül’e kadar başvuruları alınacak “Uluslararası İslam Sanatları Yarışması” Türkiye’den ve dünyadan yoğun ilgi görüyor.

Uluslararası İslam Sanatları Yarışmasına yoğun ilgi

09 Temmuz 2018 14:25


Konya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği “Uluslararası İslam Sanatları Yarışması”na başvurular devam ediyor. Hat, tezhip, minyatür ile çini gibi başlıca İslam sanatlarının uluslararası mecrada daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilen yarışmaya Türkiye’den ve birçok ülkeden sanatçılar başvuruyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türk-İslam Medeniyetine büyük hizmetleri olduğunu hatırlatarak, günümüzde de hat, tezhip, minyatür, çini gibi sanatlarının en üst seviyede icra edildiği bir merkez konumunu koruduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıl ilki yapılan yarışmaya gerek Türkiye’den gerekse diğer ülkelerden çok sayıda yarışmacının oldukça nitelikli eserlerle katıldığını kaydeden Altay, 28 Eylül’e kadar başvuruları devam edecek yarışmaya bu yıl da yoğun ilgi olduğunu ifade etti.



Yarışmaya katılım şartları ve ödüller


Yarışmada hat sanatında “Celi Sülüs ve Sülüs” “Celi Divani ve Divani” hatları ile belirlenen ayetler; tezhipte konu olarak zahriye sayfası, serbest şekil olarak belirlendi. Minyatürde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Hazreti Mevlana Celaleddin Rüminin Mesnevi’sinden hikayeler konu olacak. Çini sanatında ise Türk-İslam çini sanatının klasik teknikleriyle uygulanmış özgün eserler çalışılacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve şartnameye Türkçe, İngilizce, Arapça olarak konya.bel.tr/islamsanatlari sayfasından ulaşılabiliyor.



Yarışmanın jürileri alanlarında en iyileri


Yarışmanın jürisinde ise uluslararası camiada tanınan ve alanlarında son derece deneyimli isimler bulunuyor. Jüri üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Ali Toy (Hat), Davut Bektaş (Hat), Fatih Özkafa (Hat), Fatma Özçay (Tezhip), Gülçin Anmaç (Minyatür), Güvenç Güven (Çini), Levent Kum (Çini), Nilüfer Kurfeyz (Tezhip) ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ni Temsilen Ahmet Köseoğlu. Yarışmada ödüller ise; her branşta birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin, mansiyonlar 5 bin lira olarak belirlendi.



Dereceye giren eserler daimi olarak sergilenecek


Öte yandan yarışma sonuçlandıktan sonra dereceye giren eserler 7-17 Aralık tarihleri arasındaki “Hazreti Mevlana’yı Anma Uluslararası Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri” kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yine birkaç yarışmadan sonra biriken eserler, uluslararası bir müzede daimî olarak sergilenecek.




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