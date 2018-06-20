Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu devam ediyor

etabın startı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından verildi.

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’nun 3. etabı Konya-Seydişehir-Beyşehir-Huğlu-Beyşehir yarışları yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren Konya-Beyşehir etabında ipi İran Milli Takımı’ndan Mohammad Ganjkhanlou göğüsledi. 2. Torku Şekerspor’dan Ivan Balykin, 3. ise yine aynı takımdan Batuhan Özgür oldu.

3.etabın Genel Klasman liderinin giydiği Sarı Mayoyu Torku Şekerspor’dan Ivan Balykin, en iyi sprinterin giydiği Yeşil Mayoyu İran Milli Takımı’ndan Mohammad Ganjkhanlou, en iyi yokuşçunun giydiği Kırmızı Mayoyu ise Kocaeli Lassa Takımından Kadir Kelleci kazandı.

Yarışın startını Başkan Altay verdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplamda 193,5 kilometre olan 3. etabın başlangıcı öncesinde sporcularla bir araya gelerek başarılar diledi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz’un da bulunduğu programda, yarışmanın startı Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından verildi. 21 Haziran Perşembe günü sona erecek tur toplamda 452 kilometre.

4 etap üzerinden düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’nda 9 ülkeden 12 takım, toplamda da 74 sporcu yarışıyor.