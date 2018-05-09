Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi” yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanının katılımı ile başladı. İki gün sürecek kongreye 6 farklı ülkeden 160’a yakın bilim ve sanat insanı katılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından 11’ncisi düzenlenen “Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi” başladı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde başlayan kongrenin açılışına katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, belediye olarak kültürel etkinlikler yaparken bir taraftan da tarihi mirasımızı günümüze kazandırma yönünde önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. Ötegen, kongrede dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden akademisyenlerin bir araya geldiğini belirterek, çıkacak sonuçlardan istifade edeceklerini söyledi. SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, kongrede emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür kongrelerin son derece önemli olduğunu belirtti.

Üniversite olarak stratejik bir üniversite olma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Okka, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kültürel faaliyetlere bundan sonra da gereken desteği vereceklerini dile getirdi. Kongre Başkanı Prof. Dr. Osman Kunduracı, kongreyi 6 yıldır Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Aytaç da kongre hakkında bilgi vererek, Türkiye ile birlikte 6 farklı ülkeden 160 civarında bilim ve sanat insanı ile iki gün boyunca kültür, sanat ve folklor konuşacaklarını söyledi.

Kongrede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okka tarafından kongreye katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay adına verilen teşekkür plaketini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen aldı. Ayrıca Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru alanında çalışmalar gerçekleştiren bazı bilim insanlarına da hediye takdim edildi.