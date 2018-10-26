UNİKOP Üst Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

KOP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu öncesinde KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Üst Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıda UNİKOP'u oluşturan 12 üniversiteye, yeni kurulan Konya Teknik Üniversitesinin de dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Düzenlenen UNİKOP Üst Kurul Toplantısının açılış konuşmasını yapan KOP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, üniversitelerle birlikte yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu yıl yeni desteklerle beraber üniversitelere sağladıkları proje desteklerinin 23 milyon liraya ulaşacağını ifade etti.

NEÜ Rektörü ve UNİKOP Dönem Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Sempozyuma alanında yetkin isimleri davet etmeye gayret ettik ki katılımcılar güzel bir şekilde sempozyumdan istifade etsin. Bölgesel kalkınma başlığı içerisinde geleceğe yönelik sözü olan konuşmacılar ile bölgesel kalkınmayı bilimsel olarak araştırmış olan konuşmacıları davet etmiş olduk. UNİKOP'un dönemi ile birlikte sıradanlaşmaması için daha farklı etkinlikler ortaya koyarak bölgesel kalkınmanın ortak bilimsel projelerle daha canlı bir şekilde multidisipliner ama UNİKOP'un özüne sadık kalarak düzenlenecek yeni çalışma başlıklarına, yeni bilimsel faaliyetlere, sempozyumlara ihtiyaç var. KOP idaresi bizleri motive ediyor ve bazı noktalarda yönlendirmelerde bulunuyor. Bu konuda UNİKOP üyeleri olarak bizler de özel temalı ve Türkiye'nin ve bölgenin öncelikli alanlarına yönelik tematik çalışmalar yürütmemizde fayda var” şeklinde konuştu.

Daha sonra yapılan oylamayla UNİKOP'u oluşturan 12 üniversiteye, yeni kurulan Konya Teknik Üniversitesinin de dahil edilmesi kararlaştırıldı. UNİKOP üyesi olmaktan şahsı ve üniversite adına büyük bir mutluluk duyduğunu aktaran Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ise, gerçekleştirdiği sunumla üniversite hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından UNİKOP Genel Sekreteri Prof. Dr. Hidayet Oğuz, UNİKOP'un çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle toplantı sona erdi. Toplantıya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü ve UNİKOP Dönem Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KOP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve UNİKOP üyesi üniversitelerin rektörleri katıldı.