Üniversite öğrencileri, 15 Temmuz ve Afrin şehitleri için fidan dikti

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki üniversite öğrencileri 15 Temmuz ve Afrin şehitleri için fidan dikimi gerçekleştirdi.

Beyşehir ilçesindeki Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan, Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Kampüsü'ndeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrenciler, 15 Temmuz ve Afrin şehitleri için Hüyük ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Eşrefoğlu ve Beyşehir Yurt Müdürlükleri tarafından düzenlenen Beyşehir Belediyesi'nin de fidan dikimi etkinliğinde, Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Mahallesinde geçtiğimiz yıl şehitler adına oluşturulan hatıra ormanına gelen öğrenciler ile yurt personeli, alanda çok sayıda orman fidanını toprakla buluşturdu.

Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, hatıra ormanına bu yıl düzenledikleri etkinliklerde diktikleri fidan sayısının toplamda bin 200'e ulaştığını belirterek, “15 Temmuz ve Afrin bölgesinde bu vatan için şehadet şerbetini içen şehitlerimizin isimleri, dikilen fidanlara ayrı ayrı şiltleri takılmak suretiyle ebedileştirilmiştir. Bir başka amacımız da KYK olarak bu fidanları oluşturduğumuz alanı daha yeşil bir saha haline dönüştürürken, bu fidanların bakımlarını da zaman içerisinde ihmal etmeyerek kısa sürede bir ağaç haline gelmesini sağlamaktır. Bu çerçevede, gençlerimize doğa sevincini aşılayarak bir farkındalık oluşturmayı da amaçlıyoruz. Bu etkinlikler, bizler gibi öğrencilerimizi de çok mutlu etmektedir. Etkinliklerimize bu anlamda destek veren KYK İl Müdürümüz Sayın İsa Araba ile Beyşehir Belediye Başkanımız Murat Özaltun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu etkinlikte yalnız bırakmayan, katılım gösteren herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Fidan dikim etkinliğine Memur-Sen Beyşehir İlçe Başkanı Halil Yavşil, Sağlık-Bir Sen Beyşehir Başkanı Talip Akbulut, İmrenler mahallesi sakinleri, öğrenciler ve yurt personelleri katıldı.