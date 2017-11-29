Üniversite öğrencileri 40 günde dikine iniş-kalkış yapabilen İHA yaptı

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yaptığı insansız hava aracı, Dikey İniş Kalkış Yapan İHA Yarışmasında uçuş performansı dalında birincilik aldı. Yarışmaya ’Radikal Tasarım Ekibi’ adıyla katılan öğrenciler, 2018 yılında Amerika’da düzenlenecek kongrede projelerini sunmak için Amerika’ya gidecek.

Yaptıkları İHA ile ilgili bilgi veren Radikal Tasarım ekibi üyelerinden Burak Duran, İHA’yı 40 gün içerisinde tamamladıklarını söyleyerek, “Öncelikle yarışma bizim için yaklaşık 40 gün önce başladı. İlk önce yarışmanın ODTÜ’de düzenlenecek bilgisini aldık. Haberi aldıktan sonra ilk önce iki tane raporumuzu kabul olması gerekiyordu. İlk raporumuz hazırlandıktan ve kabul olduktan sonra yarışma süreci başladı bizim için. Bizim ekibimiz şu anda 8 kişi ve 5 kişiden oluşan bir deneme ekibimiz var. Bu sistemler multidisipliner sistemler. Tek başına bir bölümden bir öğrencinin yapabileceği bir sistem değil. Bizim sistemimizde buna uygun olarak geliştirildi. Uçak Mühendisliğinden, bilgisayardan, mekatronikten ve Makine Mühendisliğinden arkadaşlarımız var. Herkes kendi alanında kendi uzmanlık alanına göre uçağın üzerinde çalışmalar yapıyor. Uçak mühendisleri yapısal ve aerodinamik tasarımı ile ilgileniyor. Tasarım tamamen bize özgün ve bizim ekip üyelerimiz tarafından gerçekleştirildi. Sistemimiz tamamen otonom şekilde. İlk önce verilen koordinatlardan kalkıp koordinatları gidip verilen görevi gerçekleştirip oradaki göreve göre tekrar iniş yerine geri dönebiliyor." şeklinde konuştu.

Uçaklarının vitol sınıfı bir uçak olduğunu söyleyen Burak Duran, "İlk önce drone gibi kalkıp yerden havalandıktan sonra seyir hızına ulaşıp uçak moduna geçiyor ve drone motorları susuyor. Böylelikle çok daha uzun süre havada kalabiliyor. Bu özellikleri sayesinde de diğer uçaklardan ayrılmış oluyor. Tamamen taktiksel olarak istenilen yere gidilebilir, istenilen yere ulaşabilir. Bu sayede herhangi bir amaçla da kullanılabilir. Çok fazla amacı var... Haritalama da ve taktiksel olarak savunma sanayinde kullanılabilir. Askerlerin dağda kalma durumunda erzak götürülebilir. Bizim zaten ekibimize bu şekilde bir görev verilir ve biz de bu belirli spesifik göreve göre uçakta tasarlarız" ifadelerini kullandı.

Duran, "Yarışmada 2 kategori vardı. Yarışma kategorileri sonucunda En İyi Uçuş Performansı Kategorisinde birinci olduk. Genel kategoride de ikinci olduk. Performans ödülü almamızın sebepleri de sistemimizin otomasyon şeklinde bütün görevleri gerçekleştirmesi ve görüntü işleme kabiliyetine sahip olmasıydı. Biz de verilen görevi yerine getirip ödül kazandık. Bunun neticesinde Boeing tarafından Amerika’da gerçekleştirilecek konferansa katılmaya hak kazandık. Orada sistemimizi daha iyi hale getirip daha iyi projeler yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.