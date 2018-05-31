Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

NEÜ Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencileri Emre Doğan öncülüğünde Fatih Tok, Veyis Topaloğlu, Muhammed Yıldırım, Yusuf Mutlu, Yusuf Emirhan İnkaya, Mert Can Odluyurt, Kaan Ergören, Mustafa Oğurlu, Mevlüt Bozdemir, Fuat Duru, Zekeriya Tülü, Muhammed Özcan ’dan oluşan öğrenci gurubu İman Hatip Ortaokulu ve Kesecik Şehit Emre Horoz İlkokulu öğrencilerine çok sayıda kitap hediye etti. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kitaplarını toplayan öğrenciler Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’la görüşerek bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Başkan Tutal, Seydişehir Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bu konuda bilgi vererek yardımcı olunmasını istedi. Öğrenciler kitap kolilerini Seydişehir Belediyesine ait araçlara yükleyerek okullarda dağıtıma gitti.

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerin duyarlılığının kendisini mutlu ettiğini kaydeden Başkan Tutal, “Üniversiteli genç kardeşlerimiz tarafından toplanan kitapları öğrencilerin faydalanması için okul kütüphanelerine gönderdik. Kardeşlerimizin bu duyarlılığı bizleri mutlu etti. Çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına vesile olmak, eğitim konusunda farkındalık oluşturmak ve okumanın önemini vurgulamak adına gençlerimiz tarafından hediye edilen kitaplar minik öğrencilerimizin geleceğine ışık tutacaktır" dedi.

Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Emre Doğan, “Ülkemizin geleceği olan ilköğretim ve orta öğretim öğrencisi kardeşlerimize yardımda bulunmak amacıyla böyle bir yola çıktık. Çevremizde bulunan tanıdıklarımızdan kitap bağışı konusunda yardım istedik ve destek verdiler. Aldığımız kitapları Belediye Başkanımız Mehmet Tutal’ın da desteğiyle kırsal ve merkezde bulunan okullarımıza hediye ettik. Ben Başkanımıza ve bizlere bu kitapları bağışlayan herkese göstermiş oldukları duyarlılık ve destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.