Üniversite öğrencilerine Akşehir tanıtım gezisi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SÜNHAM) tarafından; Akşehir'e gelerek bu yıl eğitim görecek üniversite öğrencileri için Akşehir ve Nasreddin Hoca Tanıtım Gezisi düzenlendi.

Akşehir Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Akşehir Meslek Yüksek Okulu ve Yunak Meslek Yüksek Okulu 1. sınıf öğrencilerinin katıldığı geziye Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş da eşlik etti. Nasreddin Hoca Meydanı'nda başlayan gezinin ilk durağı Nasreddin Hoca Türbesi oldu. Burada öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel; Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Milletvekili Orhan Erdem'in öğrencilere selamlarını ileterek, “Akşehir birçok ilden daha potansiyelli de bir ilçedir. Öğrenim hayatınız boyunca sizler bizim misafirimiz olacaksınız. Sizlere iyi bir ev sahipliği yapmaya çalışacağız. Akşehir'de geçecek eğitim hayatınızın mutlu, huzurlu ve başarılı olmasını diliyorum” dedi.

Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş da öğrencilere Akşehir'in tarihi ve Nasreddin Hoca hakkında bilgiler verdi. Geziye katılan grup daha sonra Batı Cephesi Karargahı Müzesi, Tarihi Arasta Çarşısı, İplikçi Cami, Ulu Cami, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri Türbesi, tarihi Akşehir evlerinin bulunduğu sokaklar, tarihi Ermeni Kilisesi, Takkasızlar Konağı, Akşehir Evi ve Gülmece Parkını kapsayan bir gezi yaptı. Geziye katılan gruba Akşehir Belediyesi tarafından Takkasızlar Konağında da çeşitli ikramlarda bulunuldu.