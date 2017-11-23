Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki törenin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin Gök, yarışmaya ev sahipliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’e teşekkür etti. 5’incisini düzenledikleri yarışmanın, ilk defa Ankara dışında gerçekleştirildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Gök, “Bilimsel bilginin sadece üretmemiz yeterli değil, üniversitelerimizde ürettiğimiz bilginin geliştirilmesi, yenilikçi ve girişimci bir şekilde kullanılması, yeni fikirlerin dünya ile aynı anda hızla yaygınlaştırılması da gerekmektedir. Bu hedefimizi gerçekleştirirken sahip olduğumuz en değerli kaynağımızsa hiç şüphesiz ki genç ve yenilikçi beyinlerimizdir. Sizlerin tasarladığı projeler sayesinde üretilen teorik bilgiyi katma değer yüksek ürünlere dönüştürerek ihracatımızda yüksek teknoloji ürünlerinin konumunu artırmak en temel hedefimizdir. Yeni ve güçlü Türkiye, gayretli, fedakar, üretken, milletini seven, yenilikçi gençler sayesinde hayat bulacaktır” dedi.

“Gençlerimiz, araştırmacı öğrencilerimiz ülkemizin geleceğidir”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, programın düzenlenmesinde paydaş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu anlamda TÜBİTAK’a teşekkür etti. Bilim ve araştırmanın Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir konu olduğunu aktaran Prof. Dr. Şahin, “Gençlerimiz, araştırmacı öğrencilerimiz ülkemizin geleceğidir. Bu açıdan en büyük takdiri ve alkışı sizler hak ediyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Geçmişten gelen birikimlerimizle devlet geleneğimizle millet olma vasfımızla ve damarlarımızdaki o asil kanla biz bunların hepsinin üstesinden gelebilecek güce sahibiz. Bu çalışmalar son derece önemli. Aklı başında, üretime yönelik çalışmalar yapmalıyız. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, 2241 Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması ve 2242 Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması’nda çeşitli kategorilerde derece giren proje sahiplerine, protokol üyelerince ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Eldem’in doktora tezi kapsamında, danışmanlığını Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Başçiftçi’nin yaptığı, görme engellilerin istedikleri metni Braille harflerine dönüştürerek okumasını sağlayan “Üçüncü Göz” cihazı da 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Sosyal Girişimcilik Kategorisi’nde birincilik ödülü aldı.

Törene, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin Gök, 3.Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve Prof. Dr. Mehmet Okka, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkan Yardımcısı Nursel Üstündağ, bilim insanları, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.