Üniversite-sanayi işbirliğinde dev adım

Dr. Mustafa Şahin, Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek, sanayinin ve sanayicinin ihtiyaçlarına cevap veren nitelikteki Teknik Üniversiteye zemin hazırlayacak Sanayi Kampüsü projesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Üniversiteleri YÖK’ün önerisiyle hükümetin kurduğunu belirten SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Bu elbette ki devletin ve siyasi erk’in vereceği bir karardır Ama biz üniversite-sanayi işbirliği kapsamında mesafe kat edebilme adına bazı hamleler yapmaya başladık ve projeler geliştirdik. Bunun en başında da Sanayi Kampüsü projesi geliyor. Projemiz Teknik Üniversiteye zemin hazırlayacak” dedi.

“Üniversite-sanayi işbirliği güçlendirecek projeler geliştirdik”

Teknik Üniversiteye zemin hazırlayacak ve aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliğinde ciddi bir adım sayılabilecek Sanayi Kampüsü oluşturma projesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Şahin, “Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında mesafe kat edebilme adına bazı hamleler yapmaya başladık ve projeler geliştirdik. Bunların başında ‘intörn mühendislik’ uygulamaları geliyor. 2 yıldır bunu uyguluyoruz. Mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz son 6 ayını eğitim-öğretimi tamamıyla bırakıp sanayide tezgahın başında geçiriyorlar. Bu çok verim aldığımız ve geri dönüşleri olan bir proje. Uygulama sahası olarak Selçuklu ilçesinin Dikilitaş Mahallesi’ndeki bazı taşınmazlar ve üzerindeki varlıkların ‘Üniversite Kampüs Sahası’ olarak kullanılması ve tahsis edilmesiyle 900 bin metrekarelik taşınmaz üniversitemize hizmet vermektedir. Sanayi kampüsü içerisine de yaklaşık 22 bin öğrencisi olan Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun taşınması planlanmaktadır. İkinci uygulamamız ve projemiz de şu an da hayata geçmiş olan ‘Sektörel Hizmet Kataloğu’dur. Selçuk Üniversitesi olarak hangi alanlarda hizmet üretiyoruz bunun bir listesini çıkardık ve bir link üzerinden web sayfası oluşturduk. 900’ün üstünde hizmeti ürettiğimizi tespit ettik. Bu rakam bin 200’lere kadar çıkacak. Üniversitemizin web sayfasından bu yayınlanıyor. Kişiler hangi alanda hizmet almak istiyorsa ilgili anahtar kelimeleri girerek hizmet alacağı birime direk ulaşabiliyorlar. Bu konuda sanayi ve ilgili sektörlere tanıtma çalışmaları sürdürülüyor. Üniversitenin ürettiği hizmetleri ilgili birimlere, ihtiyaç sahiplerine duyurmayla ilgili bir süreçtir ve son derece de önemli kritik de bir hamledir” diye konuştu.

“Amacımız üniversite ile sanayi ve sanayiciyi bir araya getirmek”

Sanayi ile üniversitenin iç içe olması gerektiğinin de altını çizen Rektör Prof. Dr. Şahin, “Selçuk Üniversitesi’nin 90 bin öğrencisi var ve üniversitemizin kuruluş tarihinden de daha eski tarihe dayanan Mühendislik Fakültesi var. 50 yılı aşkın deneyimi ve birikimi olan Mühendislik Fakültesi’nde 300’e yakın öğretim üyesi var. İlaveten yine 4 bin öğrencimizin olduğu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz var, ara eleman diye ifade ettiğimiz bir okul burası. Bu birimlerimizi sanayinin içine taşımak istiyoruz. İşte bu okullarımızın sanayi bölgesinde bize tahsis edilen bir alan içerisinde eğitim-öğretime başlamasıyla Selçuk Üniversitesi’nin Sanayi Kampüsü oluşmuş olacak. Amacımız sanayi kampüsünde üniversite ile sanayiyi ve sanayiciyi bir araya getirmektir. Ama tabi Selçuk Üniversitesi bu güne kadar 7 tane üniversite kurmuş bir kurum olarak ilerde bu sanayi kampüsümüzü bir Konya Teknik Üniversitesi’ne dönüşmesin. Bunun önünde bir engel yok. Tabi ki siyasi irade, siyasi erk bu kararı verdiği zaman bir bakanlar kurulu kararıyla hem üniversitemiz kurulmuş olur hem de bizim fakültelerimiz, hocalarıyla, öğrencileriyle, binalarıyla birlikte kurulan yeni üniversiteye aktarılmış olur. Böylelikle de hem sıfırdan bir üniversite kurup bu üniversitenin kendini geliştirmesi için geçirilecek uzun zamanlar harcanmamış olur hem de Selçuk Üniversitesi’nin 50 yıllık birikimi sanayiye aktarılarak çok daha hızlı ve önde bir şekilde yarışa devam eder bu üniversite. Planımız ve düşüncemiz budur. Şu anda da bu projeyi yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz, ihtiyaç olan her alanda hizmet ve proje üretebilecek stratejik üniversite olmak”

Selçuk Üniversitesinin ileriye dönük hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Şahin, “Selçuk Üniversitesi kendine 2 hedef belirledi. Bunlardan birincisi bir dünya üniversitesi olmak, buradaki amacımız da dünyanın bir numaralı üniversitesi olmak gibi ütopik bir hedef değil. Selçuk Üniversitesi nasıl dünya üniversitesi olur? Dünyada tanınan, dünyada bilinen, dünyanın her tarafından öğrencilerin geldiği, buradan eğitim alan insanların dünyanın her tarafına gidip hizmet verdiği, eğitim-öğretim verebildiği bir üniversite haline gelmek. İşte bizim dünya üniversitesi olmaktaki hedefimiz bu. İkincisi ise stratejik üniversite olmak. Stratejik üniversiteden kastımız ne? Üniversitelerin artık kendi içinden kategorize olması gerektiğini düşünüyorum. Bilimle uğraşan araştırmalar yapan üniversiteler olması lazım. Bunun yanında ülkenin ihtiyacı olan elemanları yetiştiren öğrenci odaklı, öğrenci merkezli üniversiteler olması lazım. Bunun yanında devletin ihtiyacı olan alanlarda projeler üretecek, dosyalar hazırlayacak, raporlar hazırlayacak ve ihtiyaç olan her alanda hizmet üretebilecek stratejik üniversite olmak lazım. Bizler İç Anadolu’da, oldukça güvenli bir bölgede milli ve manevi duyguları çok üst düzeyde olan bir öğrenci kitlesiyle birlikte devlete hizmet edebilmeyi kendi şahsi çıkarlarının önünde gören nesiller yetiştirmeyi temel hedef seçtik. Onun için teknik alanlarda olduğu gibi sosyal alanlarda da stratejik hizmetler üretilebilir. Sadece savunma sanayinde sadece otomotiv sanayinde hizmet üretmek yetmiyor. Ülkenin tohumculukla ilgili hayvancılıkla ilgili çalışmalarına önderlik yapmamız gerekiyor. Sağlık alanında ilaç alanında aşı alanında da ciddi çalışmalar üretmemiz gerekiyor. Bunların hepsi stratejik olan alanlardır. Biz bunların tamamını içeren bir kavramla stratejik üniversite olma yolunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Siyasilerden tam destek“

Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Selçuk Üniversitesi’nin Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu sanayiye daha yakın olacak bir yere taşıma fikri özellikle siyasilerden, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve diğer paydaşlardan destek gördüğünü dile getiren Rektör Prof. Dr. Şahin, “Bu konuyla ilgili koordineli bir şekilde tüm hızıyla çalışmalar devam etmektedir. Konyamızın, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanları yetiştirmek, ülkenin ve milletin ihtiyacı olan katma değerli üretimi sağlamak, bu anlamda sanayi ve üniversite işbirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.