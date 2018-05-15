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15 Mayıs 2018 10:34

Üniversiteli öğrencilerden gazilere müzik dinletisi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde öğrenim gören üniversiteli öğrenciler, “Turizm Önce Vefadır” projesi kapsamında gazilere müzik dinletisi programı düzenledi.

Üniversiteli öğrencilerden gazilere müzik dinletisi

15 Mayıs 2018 10:34


Beyşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı “turizm önce vefadır” projesi kapsamında gerçekleştirilen müzik dinletisinde Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı öğrencileri sahne aldı. Konservatuar öğrencileri gaziler için verdiği konserde Türk Sanat ve Türk Halk Müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Gaziler, programı büyük bir beğeniyle izledi.


Proje Danışmanı ve Ali Akkanat Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömür Hakan Kuzu, projeyle ilgili bilgiler verdi. Dr. Hakan Kuzu, fakültenin son sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği proje ile amaçlarının üzerinde yaşanılan ve turizm başta olmak üzere birçok faaliyetin özgürce gerçekleştirildiği vatan toprakları için canını ve sağlığını hiç gözünü kırpmadan feda eden gazi ve şehitlere minnet ve şükran duygularını dile getirmek olduğunu belirtti. Dr. Kuzu, bu çerçevede gazi ve şehitlerin gençler tarafından her an anılmasını sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Binlerce yıllık tarihi ve doğası ile ülkemiz topraklarının zenginlikleri üzerinden turizm faaliyetleri yapıyorsak bunu en başta canı pahasına ülkesini savunmuş gazi ve şehitlerimiz sayesinde yaptığımızın bilincindeyiz. O nedenle biz akademisyenler, öğrencilerimizle gazi ve şehitlerimize her an minnet ve şükran duyduğumuzun bir timsali olarak “Turizm Önce Vefadır” söylemimizle gazilerimizle her zaman birlikte olduğumuzu ve olacağımızı ifade etmek istedik. Ne yapılırsa yapılsın gazilerimize vefa borcumuzun ödenmesi pek tabii ki mümkün değildir. Ancak kendilerinin şunu bilmesini istiyoruz ki; gençlerimiz onların yaptıkları fedakârlıkların farkındadır. Bundan sonra da gazilerimizle daha sık ve farklı organizasyonlarda bir araya gelerek gazilerimizin hatıraları hep canlı tutulacaktır” dedi.


Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Beyşehir Temsilcisi Rasık Can ise, düzenlenen etkinlikten dolayı projeyi hazırlayan ve müzik dinletisi programını icra eden öğrencilere teşekkür etti.


Programa, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Sezgin, akademisyenler, üniversite öğrencileri, veliler ve gaziler katıldı.




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