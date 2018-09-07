URSI-Türkiye 2018 Bilimsel Kongresi KTO Karatay’da

gerçekleştirilen URSI-Türkiye 2018 Bilimsel Kongresi, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde Konya’da devam ediyor.

Türkiye’de radyo biliminin kuram ve uygulamaları ile meslek olarak ilgilenen her türlü kurum ve kişiyi bünyesinde toplayan ve radyo bilimi ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; üretilen bilginin uluslararası düzeyde, insanlık yararına kullanılmasını sağlamak amacıyla bu yıl 9. gerçekleştirilen URSI-Türkiye 2018 Bilimsel Kongresi, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde Konya’da devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından akademisyen ve firmaların katılımıyla 6 Eylül’de başlayan kongre, birbirinden değerli çalışmalara sahne oluyor.

Uluslararası Radyo Bilimleri Birliği (URSI)-Türkiye 2018 Bilimsel Kongresinin açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bayram Sade, “Uluslararası Radyo Bilimleri Birliği Konferansı’nın üniversitemizde gerçekleşecek olması bizlere heyecan ve gurur veriyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak savunma sanayi, kablosuz haberleşme, biyomedikal gibi birçok alanda yüksek katma değerli üstün teknoloji ürünlerinin geliştirilmesine temel teşkil eden konularda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde ve araştırma merkezlerinde yapılan araştırmaların sonuçlarının üniversitemizde gerçekleştirilecek olan URSI-Türkiye 2018 Bilimsel Kongresi’nde sunulacak ve tartışılacak olması şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin tanınmış akademisyen ve araştırmacılarının yanında, uluslararası arenada yetkin davetli konuşmacıların aramızda olması da kongreyi daha da önemli hâle getirmektedir. URSI-Türkiye 2018 Bilimsel Kongresi’ne destek veren ASELSAN, Tümosan, Türk Telekom, TÜBİTAK ve diğer tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ayrıca Prof. Dr. Sade, konferansta öğrenci bildirilerinin yer almasının genç zihinlerin kendine güvenlerini geliştirmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Bayram Sade’nin ardından konuşmasını gerçekleştiren URSI Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Altıntaş ise, “KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9. konferansımızda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz ve katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Elektromanyetik Metroloji, Alanlar ve Dalgalar, Sinyaller ve Haberleşme Sistemleri, Elektronik ve Fotonik, Elektromanyetik Gürültü ve Girişim, Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama, İyonosferik Radyo Yayılımı, Dalgalar ve Plazma, Radyo Astronomi, Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik gibi konuların tartışıldığı URSI-Türkiye 2018 Bilimsel Kongresi 8 Eylül’de son bulacak.