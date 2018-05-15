Uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs ölü bulundu

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şair Üveysi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki iki katlı binanın birinci katında arkadaşı ile birlikte yaşadığı ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Metin Çelik (50), arkadaşı tarafından evin bahçesinde baygın halde bulundu. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi Metin Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Akşam saatlerinde öldüğü tahmin edilen Metin Çelik’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın cesedinin yanında uyuşturucu madde kullanımına yarayan araç-gereçler bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.