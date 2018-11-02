Uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli adliyede

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Salı günü şafak vakti ilçede torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 17 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 105 adet çeşitli markalarda uyuşturucu hap, 72 paket 23,58 gram eroin, 10 paket 17,06 gram esrar, 4 kök halinde kenevir bitkisi ve uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bir miktar para geçirildi. Yapılan çalışmalarda 2 şahıs daha gözaltına alınarak gözaltı sayısı 15'e çıktı. Gözaltında bulunan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.