Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ve Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde 9 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, aranan 2 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Emniyete götürülerek sorgulanan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Serkan Ü., Onur K., Gökhan K., Haydar K., Engin B. tutuklanırken, Engin Y., Burak T., Keramettin K. ve Hüseyin T. adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında cezaevinde bulunan Samet T. hakkında operasyon kapsamında tutuklama, yine cezaevinde olan Ferdi D. hakkında da adli kontrol şartı verildi. Tutuklanan Serkan Ü., Onur K., Gökhan K., Haydar K., Engin B., Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi.