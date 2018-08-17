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17 Ağustos 2018 10:11

Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Konya’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şahıs hakkında tutuklama, 5 kişi hakkında da adli kontrol şartı verildi.

Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

17 Ağustos 2018 10:11


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ve Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde 9 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, aranan 2 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Emniyete götürülerek sorgulanan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Serkan Ü., Onur K., Gökhan K., Haydar K., Engin B. tutuklanırken, Engin Y., Burak T., Keramettin K. ve Hüseyin T. adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.


Operasyon kapsamında cezaevinde bulunan Samet T. hakkında operasyon kapsamında tutuklama, yine cezaevinde olan Ferdi D. hakkında da adli kontrol şartı verildi. Tutuklanan Serkan Ü., Onur K., Gökhan K., Haydar K., Engin B., Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi.




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