Hasibe Uyğun Küçükapan, okul çağındaki çocukların bağışıklıklarının desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Uzman Dr. Hasibe Uyğun Küçükapan, okul çağındaki çocukların en sık karşılaştığı hastalıklar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verdi. Okul çağındaki çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Hasibe Uyğun Küçükapan, “Kalabalık ve kapalı ortamlar damlacık yolu ile bulaşan üst ve alt enfeksiyonları için risk faktörlerinden biridir. Okullar ve kreşler de birer kapalı ortamdır. Okula ya da kreşe yeni başlayan çocuklarda ilk yıl sık enfeksiyon maalesef kaçınılmazdır. Bunun için yapılacak önlemler arasında sınıfların sık havalandırılması, el temizliği, hasta çocuğun bulaştırıcılık süresince okula gitmemesi ve çocukların bağışıklıklarının desteklenmesi önemlidir. Sık gribal enfeksiyon geçiren, kronik hastalığı olan (astım, diyabet, doğuştan kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, nöromuskuler hastalıklar vs.) ve bağışıklığı baskılanmış çocuklarda grip aşısı önerilmektedir. Grip aşısı 6. aydan itibaren yapılabilir. 3 yaş altındaki çocuklarda yarım doz, daha büyüklerde tam doz yapılmalıdır. 8 yaş altı çocuklarda grip aşısı ilk kez yapılacaksa 1 ay ara ile 2 doz şeklinde yapılmalıdır. Aşılama için uygun zaman Eylül ve Ekim aylarıdır. Aşı her sene tekrarlanmalıdır. Çocuğu risk grubunda olan aileler de aşı yaptırmalıdır” dedi.

Çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için önerilerde bulunan Uzm. Dr. Küçükapan, “Bağışıklık güçlendirmek amaçlı balık yağı, bal, propolis ve gribal enfeksiyonlarda etkin bitkisel takviye edici gıdalar (kara mürver, Afrika sardunyası gibi) kullanılabilir. Dengeli beslenmek ve düzenli uyku da bağışıklık için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.