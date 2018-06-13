Ramazanın ayının ardından sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmek için beslenme önerilerinde bulunan Konya Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldere, "Ramazan Bayramı geldi. Aslında hepimizin dört gözle beklediği bir bayram. Özellikle de çocukların, çünkü çocuklar daha çok şeker, çikolata çok sevdiği için onlar için bulunmaz bir nimet bu dönem. Ama çok da sıkıntılı bir dönem. Çünkü çok fazla ortada şeker, çikolata ve tatlı olacağı için onlar için de sağlıksız bir ortam. Onun için çocuklarımızla önceden konuşulmasını öneriyorum. Çünkü hem ağız, diş problemlerine hem sağlık sorunlarına neden olabilir. Gelişme ve büyüme dönemlerinde oluyorlar O yüzden önceden konuşmakta, porsiyon kısılmasına girilmekte ve hem tatlı yerine dondurma tarzı şeyler tüketmelerinde fayda var. Ama tabii ki yetişkinler için de bu büyük bir problem. Özellikle uzun süre aç kalarak Ramazan’ı geçirdik ve bayram sonrasında yavaş olan bir metabolizmaya bir anda kilo artışı getirebiliyor. 2-3 günlük bir bayram süresinde çok yüklendiğimizde bu bize 2-3 kilo olarak dönebiliyor. O yüzden yavaş olan bu metabolizmayı hızına yavaş yavaş yükseltmek gerekiyor. İlk önce öğünlerimizi artırarak, üç öğüne ulaşarak sonrasında beş altı öğüne çıkarıp hızımızı yükseltebiliriz. Yavaş yavaş metabolizmamızı yükseltebiliriz ve en önemli öğünde kahvaltıda, 1 ay boyunca en özlediğimiz öğün ise kahvaltı oluyor. Kahvaltılarımız güzel sohbetlerimiz ile birlikte uzun sürüyor ancak yaptığımız porsiyon kontrolü de zorlaşıyor kahvaltı öğününde. O yüzden miktarını tabağımıza koyarak, akşam öğününde de aynı şekilde porsiyonu dengelersek çok iyi olur. Şekerli, özellikle pekmez, bal bu gibi şeker içeren maddeleri kahvaltıda çok tüketmezsek çünkü gün içerisinde ister istemez bazı şekerli maddeler tüketmek zorunda kalacağız. O şekilde çok iyi dengeleriz, kahvaltı gün içerisinde bizi tok tutan en önemli öğün olacak. Eğer kahvaltı geç yapmak isterlerse, yapacaklarsa öğleni atlayıp yine bir ara öğün araya koyabilirler. Uzun süre açlıktan sonra öğün kalitesi ve aralığı çok önemli olacak bizim için. Onun dışında uzun süre açlığın getirdiği başka bir durum da kabızlık problemi. Hepimizde de oluşan bir durum, çünkü uzun süren bir açlık ve su tüketmemek böyle bir dezavantaj getiriyor. Bunu da düzeltmek için öncelikle bol su tüketmek gerekiyor ve posa tüketimini artırmak gerekiyor. Posadan kastımız da kuru baklagiller, sebzeler, meyveler bunun içine giriyor. Bunu da gün içine yayarak işte akşam bir sebzeli yemek, öğlen yine proteini artırılmış bir öğün tüketerek bunu dengeleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bayramda bol bol su içilmeli”

Diyetisyen Baldere, Ramazan ayı boyunca su tüketiminin azalmasından dolayı bayramda bol bol su içilmesi gerektiğini belirterek, "Ramazan boyunca su tüketimini azalttık ister istemez. Bunu da eski alışkanlığımıza dönerek sıcaklıkların gelmesiyle ihtiyacımız daha da arttı. Su tüketimini iki buçuk, üç litreye kadar bayramda artırmamız gerekiyor ki hem şeker tüketimimizde bu sayede azalacak hem de kilo kontrolümüzü daha iyi sağlamış olacağız. Bunun dışında su tüketimini yaparken şekerli içeceklerden değil, suyun yanında soda, ayran, bitkisel çaylar, bitki çayları gibi ögelerden, gıdalardan yararlanmamız gerekiyor ki gerekli o eksikliği de onlardan alalım. Gazlı, şekerli içecekler yine bizim kilo problemimize yol açacak, sağlık problemlerimizi de beraberinde getirecek. Çok şekerliye yüklenmekte hem yetişkinler, hem çocuklar için mide problemleri, hazımsızlık ve bağırsak problemlerine neden olabilir. Kusma, ishal, bulantı gibi problemler oluşturabilir. O yüzden kontrolü çok önemli. Gün içerisinde bu dengeyi sağlamak için de su ve su içeren ögeler önemli. Gün içerisinde ayran, sodayı, bitki çaylarını yayarsak, gittiğimiz yerlerde en azından bunlardan yararlanırsak çok daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Genel bazı tavsiyelerde de bulunan Diyetisyen Tuğba Baldere, "En önemlisi bol hareket edin. Ramazan bize pasiflik de getirdi birazcık, açlıktan gelen. O yüzden gideceğiniz yere taşıt kullanmazsanız, en azından yakın yerlere, asansör yerine merdiven kullanırsanız çok daha iyi olur. Şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı tüketebiliriz. Bu sütlü tatlılar eğer olmazsa, şerbetli tüketmek isteyenler olursa yanında benim tavsiyem ya süt ya yoğurt ya ayran gibi bir içecek ya da bir yiyecek tüketmeleri ki şeker dengemizi daha iyi sağlasın. Gün içerisinde tatlı tüketecekler ise meyveyi birazcık kısıtlayabilirler ki o dengeyi sağlamak için. Suyun dışında soda, bitki çayı ve ayran tüketebilirler. Bunun dışında dediğim gibi bol hareket edebilirler ve kahvaltıyı çok iyi yaptıktan sonra bir problem oluşacağını sanmıyorum" dedi.