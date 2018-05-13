Uzmanlardan Ramazan’da beslenme tavsiyeleri

Konya Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, Ramazan ayında beslenme düzeninin değiştiğini belirterek, “Ramazan ayı geldi ve beslenme ile ilgili sorular arttı. Çünkü beslenme düzenimiz tamamen değişti. Çok uzun süre aç kalıyoruz bu süreçte. Ama ben Ramazan ayını tüm yılın bir detoks ayı olarak düşünüyorum. O yüzden çok iyi kullanılırsa sağlıklı bir şekilde çok güzel kilo verişler sağlanabilir. Bizim yaptığımız en büyük hata Ramazan’ı tek bir öğünle geçiştirmek oluyor. O yüzden de kilo kaçınılmaz oluyor. Çünkü o kadar uzun saat aç kalmak vücudu kitleyebiliyor ve arkasından tek bir iftarla bitirmek bize kilo olarak geri dönüyor. Bu dönemde en önemli öğün sahur. Sahursuz uyumayı hiç önermiyoruz. Çünkü sahur bize enerji, konsantrasyon, dikkat gibi birçok konuda yardımcı oluyor. Sahuru nasıl yaptığımız çok önemli. Çünkü sahur iyi koordine edilirse kilo vermeye yardımcı bir etken olabilir. Sahurda proteinden yüksek, yağ oranından fakir bir diyet yapılması gerekiyor. Karbonhidratı da kompleks seçmeliyiz. Nasıl olacak? Kompleks karbonhidratlar zaten bildiğimiz gibi ekmek, çorba, meyve, sebze gibi gıdalar. O yüzden onları seçmemiz gerekiyor. Sahurda kesinlikle bir bardak süt içilmeli, bir iki dilim ekmek yenilmeli. Onun dışında peynir, domates, salatalık eksik olmamalı sofrada ve kesinlikle yumurta tüketilmeli. Yumurta çok iyi bir tok tutucudur. Gerekirse 2 yumurta dahi yenilebilinir. Yumurta hem kalorisi hem de uzun süre tok tutucu en önemli gıdalardan birisidir ve çok iyi bir protein oranı vardır” dedi.

“Sahurla iftar arasında bir ara öğün yapmaları, gerekirse iki ara öğüne kadar çıkılabilinir”

“Sahur yaptıktan sonra genellikle uyuduğumuz için yağ depolamaya çok meyilli oluyor vücut” diyen Baldede, “Yağ oranından fakir, protein oranından yüksek ve karbonhidratı bu şekilde seçersek tam aksine vücut kilo vermeye odaklanabilir. Sahur yapmamız gün içerisindeki enerjimizi sağlıyor, kan şekeri düşüşlerini, tansiyon düşüşlerini engelliyor, kalp rahatsızlıklarına engel oluyor. Çünkü bu gibi durumlar genellikle çok uzun süre aç kaldığımızda oluşan durumlar ve bizi gün içerisinde enerjik, zinde tutan da sahur. O yüzden kesinlikle sahur yapmayı tavsiye ediyorum. Sahur bizi iftara karşı büyük bir açlıkla iftara otururuz ya onu engeller. Çünkü iftar çok önemli bir öğün. Biz uzun süre yaklaşık 16 saat aç kalıyoruz. Sıcaklar da geldi, iyice direncimiz düşüyor ve direkt yemeğe oturduğumuzda bomboş bir mideye bir şeyler gönderiyoruz. Eğer çok yüklenirsek hem hazımsızlık sorunları oluyor hem de kilo alma gibi problemler oluyor. O yüzden yavaş yavaş, yemeği çiğneyerek yemeyi, belki hafif bir suyla tüketmeyi ve çorbamızı yedikten sonra eğer yapılabilinirse 20-30 dakika ara vermelerini öneriyoruz. Ondan sonra tekrar sofraya oturup ana yemeklerini tüketebilirler. Bu çok önemli. Sahurla iftar arasında bir ara öğün yapmaları, gerekirse iki ara öğüne kadar çıkılabilinir. Ara öğün yapmak hem o dengeyi sağlayacak hem de sahura çok aç kalkmamızı sağlayacak. Orada ne yapılabilinir? Çok basit bir şekilde süt-kuru yemiş, süt- meyve, yoğurt-ayran gibi güzel kombinasyonlar yaparak o öğünü o şekilde geçiştirebiliriz. Hatta bazı zamanlar ara öğünü iptal edip, iki top dondurma da haftada 1-2 gün sağlıklı bir atıştırmalık olabilir” ifadelerini kullandı.

“Ramazan’da su tüketimi çok önemli”

Diyetisyen Baldede, şerbetli tatlı yerine sütlü tatlıları tavsiye ettiklerini belirterek, “Çok fazla şerbetli tatlı tüketiyoruz. Bunu da yine sütlü tatlı olarak değiştirirsek hem güzel bir öge almış oluruz süt grubundan, meyve grubundan hem de kalori bakımından çok daha rahat ederiz. Yine o da güzel bir dengeleyici olacaktır. Bunun dışında su tüketimi çok önemli. Biz çünkü iftar ve sahur dışında çok fazla su tüketmiyoruz. Aslında o iftar ve sahur arasında su olarak çok iyi değerlendirebilirz. Yine biz su tüketimi 2 buçuk litre istiyoruz ve ona yavaş yavaş dağıtırsak, biranda yüklenmemek çok önemli. Yani iftar sahur arasını beklemek yerine çok iyi değerlendirmeliyiz. İftardan 1-2 saat sonra gün içerisinde zaten çok pasif oluyoruz oruçtan, sıcaklardan kaynaklı. 1-2 saat geçtikten sonra yarım saatte olsa yürüyüş yapmak o dengeyi kurmamıza yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.