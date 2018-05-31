Üzümlü Mahallesi kültür merkezine kavuştu

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir’in nüfus olarak en büyük mahallesi olan Üzümlü’nün kültür merkezine kavuştuğunu söyledi. Mahalle meydanında bulunan ve yerleşim merkezi belde statüsünde iken belediye hizmet binası olarak kullanılan eski yapının yapılan tadilat çalışmalarının ardından modernize edilerek bir kültür merkezi haline dönüştürüldüğünü belirten Özaltun, “Atıl vaziyetteki eski belediye hizmet binasını yürüttüğümüz çalışmaların ardından bünyesinde konferans salonu, işyerleri, çalışma ofisleri, kafeterya ve teras katı da olan modern bir kültür merkezi haline dönüştürdük. Üzümlü Mahallemize, böylece Beyşehir Belediyesi olarak yapımını üstlendiğimiz bir kültür merkezini kazandırmış olduk. Kültür merkezi gerçekten bu yöremizde eksikliği hissedilen bir yapı idi. Üzümlülü hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.