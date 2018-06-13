18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde bulunan tren garında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan yüklediği tarım makineleri ve araçları Balıkesir’e götüren yük treni Konya Tren Garı’nda durdu. Bu sırada trende yolculuk yaptığı iddia edilen 18 yaşındaki Berat S. vagonda bulunan biçerdöverin tepesine çıktı. Bunun üzerine tellerde bulunan yüksek gerilim, biçerdöverin üzerinde bulunan Berat S.’yi çekerek yaralanmasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Berat S. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye taşındığı sırada Berat S.’nin ambulansta kalan ayakkabıları yürek burktu. Yaşanan olay üzerine polis ekipleri garda ve vagonlarda incelemelerde bulundu.

Öte yandan yüksek gerilim tellerinde "Dikkat! Ölüm Tehlikesi" yazısı da dikkat çekti. Tedavi altına alınan Berat S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.