Vali Toprak, Sille'yi ziyaret etti

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki heyeti Sille'de ağırladı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'nın tarih ve kültür vadisi Sille'de yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliğinde Sille Baraj Park'ında başlayan, daha sonra Sille Aya Elenia Müzesi ile devam eden program Sille Hükümet Caddesi üzerinde yapılan yürüyüş ile sona erdi.

Programda Vali Toprak'a Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yağşin, Savunma ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Babür Özçelik, Konya Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selçuk Halkacı da eşlik etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, program kapsamında Vali Toprak'a Selçuklu Belediyesi tarafından Sille'de gerçekleştirilen restorasyon, sokak sağlıklaştırmaları, tescilli cami restorasyonları ve dere ıslahı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“Sille Konya'ya değer katıyor”

Selçuklu Belediyesi tarafından Sille'de sürdürülen çalışmalar ile Konya'nın tarihine, kültürüne ve turizmine değer kattıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sille'de çok geniş kapsamlı olarak sürdürdüğümüz çalışmaların meyvelerini aldık ve bugün Sille sadece Konya'nın değil bölgemizin de önemli bir turizm destinasyonu haline geldi. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her yıl binlerce ziyaretçi Mevlana Müzesi'nden sonra 5000 yıldan fazla tarihi geçmişe sahip olan ve yaptığımız çalışmalarla da değeri her geçen gün artan Sille'yi mutlaka görmek istiyor. Gösterilen bu yoğun ilgi bizleri mutlu ederken şehrimizin turizm potansiyeline de değer katıyor" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Sille'nin turizm potansiyelini arttırmak amacıyla yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Sille'de yapılmış olan çalışmaların tarihi dokusuna uygun olarak yapılması ve insanımızın hizmetine sunulması şehrimiz adına büyük katkılar sağlamış. Burada büyük bir emeğin söz konusu olduğunu ve tarihe ışık tutacak önemli çalışmaların gerçekleştiğini görüyoruz. Bu güzelliklerin gün yüzüne çıkmasında emek veren, plan ve projeleriyle destekleyen idarecilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.