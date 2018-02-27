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27 Şubat 2018 09:47

Vatandaşların akaryakıt çalarken yakaladığı şüpheli tutuklandı

Konya’da bir kamyondan akaryakıt çalarken vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edilen hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşların akaryakıt çalarken yakaladığı şüpheli tutuklandı

27 Şubat 2018 09:47


Olay, 25 Şubat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde park halindeki kamyonun yakıt deposu kapağını kırarak hortum yardımıyla mazotunu boşaltan Mustafa K. vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlar tarafından darp edilen hırsızlık şüphelisi Mustafa K., cadde üzerinde aracıyla seyir halindeyken yakıtının bittiğini ve kamyonları fark ederek deposundan akaryakıt çaldığı söyleyerek, kalabalığın elinden kurtulmak istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polislere teslim edilen hırsızlık şüphelisi Mustafa K., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.




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