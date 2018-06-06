Vergi borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Konuyla ilgili olarak Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı yasa emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi borçları yapılandırma kapsamına alındı. Ayrıca belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri ile ecrimisil bedelleri de yine kapsam dahilinde. Bu yasa ile 2017 yılı ve önceki dönemlere ait vergi borçları yapılandırılabilecek” denildi.

31 Temmuz son müracaat tarihi

Yapılanmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz’a kadar belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşların vergilerine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezaları tamamen silinecek. Ancak silinen bu cezaların yerine verginin ödenmesinde gecikilen süreler için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak daha düşük miktarda bir ceza miktarı belirlenecek. Vergi borcu bulunan mükellefler Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurarak borçlarını yapılandırabilecekler.