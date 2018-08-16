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16 Ağustos 2018 11:24

Vergi Dairesi Başkanı Ünver’den yapılandırma hatırlatması

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak’ı ziyaret eden Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, 27 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek olan 7143 sayılı yapılandırma kanunuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Vergi Dairesi Başkanı Ünver’den yapılandırma hatırlatması

16 Ağustos 2018 11:24


Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Grup Müdürü Emrah Yalçın ile birlikte KONESOB’u ziyaret ederek Birlik Başkanı Muharrem Karabacak ve oda başkanlarıyla görüştü. Ziyarette Başkan Musa Kazım Ünver, Başkan Karabacak ve oda başkanlarıyla 27 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek olan 7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun hakkında istişarelerde bulundu. 7143 sayılı kanunun önemine değinen Vergi Dairesi Başkanı Ünver, yapılandırmadan yararlanacak vatandaşlar için Kurban Bayramı tatili süresince internetten başvuruların yapılabileceğini hatırlattı.


Ünver yaptığı konuşmada, "Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 27 Ağustos 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkive.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Kanunla ilgili her türlü sorulara Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER (Vergi İletişim Merkezi) aracılığıyla cevap alınabilecek. Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde çok büyük avantajlar olduğunu belirtmek istiyoruz. Ayrıca mükelleflerimiz Kurban Bayramı tatili süresince, internet vergi dairesi üzerinden başvurularını yapabilecekler" dedi.


KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da tüm esnaf ve sanatkarlara çağrı da bulunarak, "Yapılandırmadan yararlanmak isteyen esnaflarımız için bu son fırsat. 27 Ağustos 2018 tarihine kadar bu önemli imkandan yararlanılmalı" diye konuştu.




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