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19 Haziran 2017 14:25

Vergi müfettişleri, FETÖ’nün mali kaynaklarının kesilmesinde önemli görev üstleniyor

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Özgür Kubuş, terörle mücadelede vergi müfettişlerinin etkin rol aldığını söyledi.

Vergi müfettişleri, FETÖ’nün mali kaynaklarının kesilmesinde önemli görev üstleniyor

19 Haziran 2017 14:25

Kubuş, "Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesinde vergi müfettişleri önemli bir görevi yerine getiriyor" dedi.


VMD Konya Temsilciliği tarafından Ramada Otel’de düzenlenen iftar programına katılan VMD Genel Bakanı Özgür Kubuş, yaptığı konuşmada terör örgütlerinin mali ayağıyla mücadeleye değindi.


Kubuş, "Son yıllarda ülkemizde terörle mücadele konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Terörle mücadele sadece silahla yapılmıyor. Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesinde vergi müfettişleri önemli bir görevi yerine getiriyor" diye konuştu.


Vergi müfettişlerinin FETÖ soruşturmaları kapsamında kurulan komisyonlara başkanlık yaptığını belirten Kubuş, şunları söyledi: "Vergi müfettişi meslektaşlarımız, FETÖ soruşturmaları kapsamında kapatılan kurumların hazine kayıtlarına alınması ve varlıklarının tespit edilmesi amacıyla oluşturulan komisyonların tamamına başkanlık yapmaktadır. Ayrıca kayyum atanan tüm belediyelerde de vergi müfettişleri inceleme yapmaktadır. Vergi Müfettişleri kendilerine tevdi edilen görevleri, ülkenin her noktasında fedakarca çalışarak yerine getirmiştir ve getriyorlar da".


VMD Genel Başkanı Kubuş, Konya Valisi Yakup Canpolat’a, Konya il bürokratlarına, vergi müfettişi meslektaşlarına ve programın düzenleyicisi Dr. Göktuğ Kaya’ya teşekkür ederek konuşmasını bitirdi. Daha sonra dernek yöneticileri ve davetliler toplu fotoğraf çektirdi.




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