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02 Temmuz 2017 12:23

Vertigo tedavisinde manevra uygulamaları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.

Vertigo tedavisinde manevra uygulamaları

02 Temmuz 2017 12:23

Dr. Mehmet Şentürk, vertigo hastalığı tedavisinde manevra uygulamasının hastaya hemen uygulandığında olumlu sonuçlar alınabileceğini söyledi.


Konya Hospital Dr. Mehmet Şentürk, vertigo hastalığının kişinin günlük hayatını olumsuz etkilediğini, baş dönmesi, dengesizlik eşliğinde bulantı ve kusmaya neden olduğunu belirtti. Şentürk, vertigo hastalığının en sık sebebinin ise arka salyangoz kanalında taş oluşması olduğunu kaydetti. Op. Dr Şentürk, iç kulakta mikro taşların oluşumunun iç kulak sıvı dengesini ve sinir uçları hassasiyetini bozduğunu ifade ederek, "Denge sağlayıcı ve bulantı kesici ilaçların yanında bu mikro kristalleri kanal ortamından iç kulak geniş havuz ortamına yöneltecek manevralara da ihtiyaç vardır. Hatta bazen bu manevraların kendisi bile vertigonun bu çeşidinin tedavisinde tek başına yeterli olabilir. Arka salyangoz kanalı mikro kristalleri kaynaklı vertigonun tedavisinde bu manevraları poliklinik şartlarında hastaya hemen uygulanmak suretinde çok olumlu sonuçlar alınmaktadır” dedi.




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