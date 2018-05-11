Veysel Öksüz vefatının 25. yılında anıldı

yılında anıldı.

Selçuklu Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Konya Aydınlar Ocağı tarafından Konyalı Şair Veysel Öksüz’ü vefatının 25. yılında anma programı düzenlendi. Divan Hafızı Hayati İnanç’ın, Şair Veysel Öksüz ve Divan Edebiyatından şiirler okuduğu programda Konyalı şair eserleriyle anıldı.

Şehirlerin de bir ruhu olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkan Vekili Tahir Özer, "Şehirlerin ruhu, içinde yaşayanları bir arada tutan değerlerdir, inançlardır, kültürdür. Yüzyıllarca o şehirde yaşayan insanların oluşturduğu anlamdır. Konya; manevi dinamikleri, kültürel zenginlikleri ve tarihi hafızası ile her zaman canlı, diri ve hoşgörü şehri olarak kalmıştır. Hz. Mevlana, SadrettinKonevi, Sahipata Ali, Celalettin Karatay gibi birçok tarihi şahsiyete ev sahipliği yapmıştır” dedi.

"Veysel Öksüz yalın ve samimi üslubu ile insanımızın gönlünde yer etmiştir"

Başkan Vekili Özer, “Bir şehre ruh veren, onu canlı kılan, geleceğe taşıyan önemli unsurların başında, o şehrin; kültürel, sanatsal, edebi, manevi hayatında iz bırakan şahsiyetler gelir. Bu mimarlardan biri de Şair Veysel Öksüz’dür. Tarihi süreçte birçok şair, yazar, fikir ve düşünce adamı yetiştiren bu şehir, Veysel Öksüz gibi usta bir şairi de bağrından çıkartmıştır. Veysel Öksüz; inancını, düşünce hayatını, aşkını şiirleriyle bezemiş, geride bırakacağı edebi bir miras haline dönüştürüp bize emanet etmiştir.Hayat şartları düzenli bir eğitim almasına elvermemiş ama Veysel Öksüz kendisini yetiştirerek edebiyatta en önemli noktaya gelmiştir. Mütevazı kişiliği, şiirleri, yalın ve samimi üslubu ile insanımızın gönlünde yer etmiştir” diye konuştu.

Şair Veysel Öksüz’ün örnek alınması gereken bir edebi şahsiyet olduğunu vurgulayan Özer, Mevlana aşığı Konyalı şair Veysel Öksüz’ün hayatı ve eserleriyle ilgili olarak Selçuklu Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda bir eserin de yayın hayatına kazandırıldığını anımsattı ve Veysel Öksüz’ün şiirleriyle yaşatılacağını söyledi.

Şair Öksüz’ün şiir, beyit, naat, ilahi ve rubailerini okuyarak örnekler veren ve bunları yorumlayan Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Çıpan da, Öksüz’ün son derece güçlü, son derece kudretle yazılmış ve söylenmiş şiirler kaleme aldığını ifade etti. Çıpan, "Onun şiirlerinin bugünün insanlarına örneklik teşkil edeceğine ve yol gösterici olacağına inanıyorum" dedi.

Veysel Öksüz’ün başarılı bir öğrenci olmasına rağmen babası tarafından bir esnafın yanına çırak olarak verildiği ifade eden Divan Hafızı Hayati İnanç da, Veysel Öksüz’ün her şeye rağmen kitaplardan kopmadığını, ömrünün sonuna kadar kendini yetiştirmeye azmettiğini, bilmek arzusuyla çıktığı yolda edebiyat ve tasavvuf aşkıyla çok nadide eserler verdiğini söyledi. Veysel Öksüz şahsiyetinin ve şiirlerinin sahip çıkılması ve korunması gereken edebi zenginliklerimizden biri olduğuna dikkat çeken Hayati İnanç, “Bizce şairi önemli kılan unsurlardan biri de edebiyatımızın geleneklerine bağlı oluşudur. Yahya Kemal "Kökü mazide olan atiyim" diyor. Mazimiz olmadan ne bugünümüz, ne de geleceğimiz olabilir. Bu anlamda hem tarihimize hem edebiyatımıza hem de bizim olan her şeye sahip çıkmalı, onları korumalıyız. İhtişamlı geçmişimizi, görkemli bir geleceğe ancak bu şekilde taşıyabiliriz" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Müze Salonunda gerçekleşen anma programına Selçuklu Belediye Başkan Vekili Tahir Özer, Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Mustafa Güçlü, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı Öğretim Üyesi. Dr. Mustafa Çıpan ile beraber öğrenciler ve akademisyenler katıldı.