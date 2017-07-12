Vukovic Konyaspor’dan ayrıldı

3.5 senedir Konyaspor’da başarılı bir grafik sergileyen ve taraftarın beğendiği isimler arasında yer alan Jagos Vukovic, Konyaspor’dan ayrılma nedenlerini anlattı. Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Vukovic, "Olympiakos’a gitmek kariyerimde büyük bir fırsat olduğu için ayrılıyorum. Orada Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatım olacak, evime yakın olacağım ve yeniden kırmızı-beyaz formayı giyeceğim için çok mutluyum. Konyaspor kulübünden ayrılmak kesinlikle benim kararımdı, yönetimin beni göndermek istemesiyle ilgili bir durum kesinlikle söz konusu değil" dedi.

Fenerbahçe’ye transferinin hiç gündeme gelmediğini dile getiren Vukovic, "Bana verdikleri bütün desteklerden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kulüpten Konyaspor’dan ayrılmak benim için çok zor bir karardı. Çünkü bu kulübü çok seviyorum. Burada harika 3 yıl geçirdim. Ailem ve benim için çok duygusal bir zaman ama artık gitme zamanı. Başkana ve Konyaspor yönetimine, şehre bana ve aileme verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bütün taraftarlara özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Takım arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum, eğer onlar olmasaydı ben kariyerimde bu büyük adımı atamazdım ve onlara demek istiyorum ki ‘sizi çok özleyeceğim. Çocuklarım bu karara çok üzüldüler ama onlara durumu anlattıktan sonra anladılar, anlayış gösterdiler. 3 oğlum da belki bir gün gelir Konyaspor’da oynar. Umarım 26 numarayı oğullarım için saklarlar" şeklinde konuştu.