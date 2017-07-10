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10 Temmuz 2017 18:42

Wilfred Moke Konyaspor’da

Transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor savunma bloğunu kuvvetlendirmek için 29 yaşındaki defans oyuncusu Wilfred Moke’ye imza attırdı.

Wilfred Moke Konyaspor’da

10 Temmuz 2017 18:42


Büyükşehir Belediye Stadyumunda yer alan idari binada gerçekleşen imza töreninde konuşan Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, “Bilindiği üzere transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda savunma bloğumuzu kuvvetlendirmek için 29 yaşındaki Kongolu defans oyuncusu Wilfred Moke’yle anlaşmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl Steau Bükreş’te 39 maça çıkan futbolcumuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisinin Konyaspor’umuza önemli katkılar sağlayacağına eminiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.


Yeni transfer Wilfred Moke ise, “Takımı yarın görme fırsatı bulacağım. Çok heyecanlıyım. Kulübümüzün bu sene Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olmasından dolayı ben de çok sevinçliyim. Benim için buraya gelme kararını almak çok önemliydi. Her şey çok güzel olacak, eminim geçen yıldan daha da güzel şeyler olacak bu sene. Taraftarımızın geçen yıl olduğu gibi takımımızı desteklemelerini istiyorum. Kendimi adıma şunu söyleyebilirim ki; elimden gelenin en iyisini yapacağım. Merak etmesinler, bu sene de onlara çok önemli zaferler getireceğiz” şeklinde konuştu.


Geçtiğimiz yıl Steau Bükreş’te 34’ü lig 5’i UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere 39 müsabakada forma giyen Wifred Moke Konyaspor’da 19 numaralı formayı giyecek.




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