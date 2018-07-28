XC Open 6 Yamaç Paraşütü Şampiyonası başladı

İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve THK Akşehir Sportif Havacılık Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması, sporcuların ilk uçuşlarıyla başladı.

Yarışmaya Türkiye’nin birçok ilindeki havacılık kulüpleri, üniversitelerin havacılık toplulukları ile ferdi yarışmacılardan oluşan toplam 75 sporcu katılıyor.

2013 yılından bu yana Akşehir’de geleneksel hale gelen organizasyon Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından kategori 2 (cat 2) onayı ile belgelendirilip, uluslararası bir boyut da kazandı. Belirli bir seviyeye gelmiş pilotlara hem yarışma ortamı, hem eğitim ortamı, hem de puanlama ve sertifika yükseltme olanağı sağlayan yarışma Akşehir’deki konaklama, ulaşım ve sağlık imkanlarının çok iyi olması, şehrin geniş bir ovaya sahip olması nedeniyle yamaç paraşütü sporu yapanlar için elverişli bir hal alıyor.

Akşehir Ekrem Çavdar Yamaç Paraşütü Kalkış Pisti’nde yapılan yarışmayı izlemeye Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz da katıldı. Yarışmaya başlayacak sporculara başarılar dileyen ve onlarla sohbet eden protokol üyeleri sporcuların atlayışlarını izledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçede sportif faaliyetleri her zaman desteklediklerini söyledi. Akkaya, “Şu anda 60 erkek, 15 bayan paraşütçü olmak üzere toplamda 75 kişiyi burada. 10 ayrı üniversiteden sporcu katılımımız var, ayrıca 20 ayrı ilden sporcu katılımımız var, yurt dışından da katılımlar mevcut. Sporcuların uçuşlarını kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum. Akşehirimizin tanınmasında Nasreddin Hocamızın mesajlarını iletilmesinde katkı vermesi dileğiyle tekrar faaliyeti düzenleyen kulübümüzün yetkililerine ve katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz ile THK Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ da yaptıkları konuşmalarda sporculara başarılar diledi.

Akşehir semalarında görsel bir şölen oluşturan yarışma; 29 Temmuz Pazar günü yapılacak uçuşlar ve ödül töreni ile son bulacak.