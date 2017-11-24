Yabancı öğretmenler Başkan Özgüven’e ziyaret

AB Projesi kapsamında çeşitli ülkelerden gelen öğretmenler 24 Kasım Öğretmen Günü kutlamaları kapsamında Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i ziyaret etti. Ziyaret esnasında Başkan Özgüven, Ereğli’ye özgü yöresel ürünlerden ikramda bulundu.

Eğitimin evrensel olduğunu kaydeden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kıymetli öğretmenlerimizin ziyaretleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Nerede olursa olsun eğitimin önemini yadsıyamayız. Toplumların gelişimi ve ilerlemesi eğitimle gerçekleşir. Bu ulvi görevi ifa eden öğretmenlerimize sonsuz saygımız ve sevgimiz vardır. Bizleri yetiştiren ve toplumda yer edinmemize katkı sunan öğretmenlerimiz için ne söylesek az kalır. Bu ziyaret vesilesiyle tüm öğretmenlerimizi saygı ve hürmetle anıyor, ahrete irtihal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle güzel bir projeye imza attıkları için Halime Demirel Ortaokulumuzu da tebrik ederek, başarılarının devamını diliyorum” dedi.