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30 Mayıs 2018 10:14

Yabancı turistler günbatımını izlemek için karavanlarıyla Beyşehir’e geliyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü, eşsiz doğası, yeşil dokusu, zengin tarihi ve kültürel mirası ile dikkat çeken Beyşehir’e yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisinin son dönemde arttığını söyledi.

Yabancı turistler günbatımını izlemek için karavanlarıyla Beyşehir’e geliyor

30 Mayıs 2018 10:14


Bu ilginin yabancı karavan tutkunları arasında da yaşandığını belirten Özaltun, karavanıyla Türkiye’ye tatile gelen yabancı turistlerin Beyşehir’i de gezi rotalarına eklediğini söyledi. Beyşehir’in dünyaca ünlü grup vaktini izlemek için göl kıyılarına gelen karavan tutkunlarının, gece konaklama yaptıktan sonra bazılarının ilçeden ayrıldığını, bazılarının ise göl kenarındaki kamping işletmelerinden istifade ederek birkaç gün daha konaklama yapabildiğini vurgulayan Özaltun, arzularının bu konaklama yapılan gün sayısının daha da artması olduğunu dile getirdi. Daha uzun süreli kamp yapmak isteyenler için göl kıyılarındaki kampinglerden yararlanan karavan tutkunlarının Beyşehir’in turizmine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Özaltun, “Karavan tutkunu yerli ve yabancı misafirlerimizin son dönemde Beyşehir’e gösterdiği ilgi bizleri de çok sevindiriyor. Beyşehir’in turizm noktasında daha iyi yerlere gelebilmesinde, karavan turizminin de önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz” dedi.


Özaltun, Beyşehir’in özellikle bahar ve yaz dönemlerinde turizm hareketliliği getiren potansiyeli ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunurken, Beyşehir Belediyesi olarak ilçenin tanıtılmasına büyük önem verdiklerini belirtti. Özaltun, “Karaburun ve Üstünler plajları, mesire alanları, inanç ve yayla turizmi açısından şanslı bir ilçe olan Beyşehir’e karavanlarıyla gelerek konaklayanların yanı sıra, turlarla gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz de özellikle yaz döneminde ilçemizdeki canlılığın daha da artmasına katkı sağlıyor. Özellikle, Beyşehir’in dünyaca ünlü günbatımını izlemek için kilometrelerce yol kat ederek ilçemize gelen ziyaretçilerimiz, yeryüzündeki cennet olarak nitelendirdiğimiz yöremize hayran kalıyor. Ziyaretçilerin Beyşehir’de en çok ilgisini çeken mekanlar arasında tarihi Eşrefoğlu Camisi, Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu, Kubadabad Sarayları, Fasıllar’daki anıtlar ve ören yeri, Karaburun Plajı, Yaka Manastır Tabiat Alanı gibi yerler yer alıyor. Ayrıca, son dönemde bölgemizde gelişen yat turizmiyle birlikte Beyşehir Gölü üzerindeki adalar da çok ziyaretçi ilgisi çekiyor. Göl üzerinde irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Dolayısıyla Beyşehir’i, yerli ve yabancı ziyaretçiler için çeken, cazibe merkezi haline getiren çok önemli bir turizm potansiyeli bulunuyor. Biz de Beyşehir Belediyesi olarak ilçemizdeki bu turizm hareketliliğinin daha da artırılmasına yönelik olarak özellikle Beyşehir’in tanıtım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Belediye olarak açılan çeşitli yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılarak, Beyşehir’i tüm görselleriyle, her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz” diye konuştu.




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