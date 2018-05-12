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12 Mayıs 2018 17:14

Yağış sonrası çiftçiden şükür duası

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir haftadır aralıklarla devam eden yağışların ardından çiftçi şükür duasına çıktı.

Yağış sonrası çiftçiden şükür duası

12 Mayıs 2018 17:14


İlçeye bağlı Üçpınar Mahallesindeki şükür duası programı, Beyşehir Belediyesi tarafından yerleşim merkezinde yaptırılan çok amaçlı spor sahasının tel örgüler içerisinde gerçekleştirildi. Saha içerisinde yağış ihtimaline karşın gölgelikler de yerleştirildi.


Erkekler açık havada spor sahasının zeminine serilen kilimler üzerinde, kadınlar ise sahanın dışında ellerini semaya kaldırarak bölgede düşen yağışların mahsullerine bolluk ve bereket getirmesi için dua etti.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da katıldığı dua programının ardından yörede yaşayan çiftçi ve üreticiler ile mahalle sakinlerine bereketli bir mahsul sezonu temennisinde bulundu. Özaltun, “Allahımıza bölgemize verdiği rahmet için dualar ediyoruz. Üçpınar mahallemizde de Rabbimizin bereketi için şükür duasına katıldık. Allah’ım bereketini artırsın inşallah. Bölgemizde bir süredir etkili olan yağışların devamını diliyoruz. İlçemizde, bir süre önce çiftçilerimiz, üreticilerimiz yağmur duası için bir araya gelirken, şimdi ise çok şükür gelen yağmurların ardından bu programları şükür duası haline dönüştürüyor. Bu vesile ile mahallemizde çiftçilerimizle bir araya geldik ”dedi.


Programın ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.




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